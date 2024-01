Kráľ sa snaží chrániť svoju nevestu Kate, ktorá sa zotavuje po operácii. Palác priznal, či ide o rakovinu

Kráľovský palác vydáva prehlásenia len vo výnimočných situáciách, preto všetkých zaskočila informácia, že princezná Kate sa v londýnskej nemocnici zotavuje po operácii v oblasti brucha. Jej manžel, princ William, zrušil všetky svoje pracovné povinnosti, aby mohol byť plne k dispozícii svojej manželke a mohol sa starať o ich tri deti – princa Georgea, princeznú Charlotte a princa Louisa. Napriek tomu, že palác uisťuje, že je princezná v poriadku, ľudia majú obavy a pýtajú sa, či Kate netrpí vážnym ochorením.

Dôvod hospitalizácie

„Jej kráľovské veličenstvo princezná z Walesu bola včera prijatá do nemocnice pre plánovanú brušnú operáciu. Operácia bola úspešná a očakáva sa, že v nemocnici zotrvá 10 až 14 dní a až následne bude umiestnená do domácej liečby. Vzhľadom na jej terajší zdravotný stav je nepravdepodobné, že sa na verejnosti ukáže do Veľkej noci,“ uviedli v oficiálnom vyhlásení, v ktorom nepriblížili podrobnosti o jej zdravotnom stave.

Agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaný zdroj z Kensingtonského paláca však informovala, že rakovina nie je dôvodom jej hospitalizácie. Kensingtonský palác odmietol zverejniť presnú diagnózu Kate, no neskôr potvrdil, že nešlo o rakovinové ochorenie. Princezná podľa hovorcu paláca verí, že verejnosť bude mať pochopenie pre jej želanie uchovať informácie o svojom zdraví v súkromí.

„Princezná z Walesu oceňuje záujem, ktorý toto vyhlásenie vzbudí. Dúfa, že verejnosť pochopí jej túžbu zachovať pre svoje deti čo najviac pokoja, ako aj želanie, aby jej osobné zdravotné informácie zostali súkromné,“ uviedli.

Kráľ chráni svoju nevestu

V rovnakom čase Buckinghamský palác informoval, že kráľ Karol III. absolvuje v nemocnici lekársky zákrok v spojitosti so zväčšenou prostatou. „Kráľ vyhľadal liečbu zväčšenej prostaty. Zdravotný stav jeho Výsosti nie je závažný a na budúci týždeň navštívi nemocnicu, aby podstúpil nápravný zákrok,“ uviedol palác vo vyhlásení.

Kráľovská expertka a historička Tessa Dunlopová pre Mirror priznala, že je veľmi nezvyčajné, aby kráľovská rodina prezrádzala informácie o svojom zdravotnom stave. Kráľ Karol III. mal na to podľa nej však dva dôvody.

Článok pokračuje na ďalšej strane: