Nie je to ľahké, ale robia to pre ňu. Marek Fašiang a Tereza zvládajú rozchod vďaka milovanej dcérke

Naďalej držia pri sebe. Napriek tomu, že dlhoročný vzťah Mareka Fašianga a jeho bývalej snúbenice Terezy Bizíkovej je už minulosťou, dvojica je dôkazom toho, že aj po rozchode môžu bývalí partneri spolu dobre vychádzať. A to najmä vtedy, pokiaľ ich spája dcérka Olívia.

Za lásku bojujú

Obaja už počas krízy vo vzťahu, keď sa ešte snažili o svoju lásku zabojovať, avizovali, že kvôli Olívii budú spolu stále tráviť čo najviac času a budú sa jej venovať. Posledné spoločné fotografie z rodinného víkendu dokazujú, že Marek aj Tereza plnia, čo sľúbili.

Pár tvorili viac ako päť rokov a keď vlani v októbri zverejnili na sociálnej sieti úprimné priznanie, že ich vzťah prechádza krízou, fanúšikovia zostali zaskočení. Dovtedy totiž nič nenasvedčovalo tomu, že by to nemalo klapať. „Každý vzťah zažije počas svojej existencie krízu. Ten náš ju zažíva práve teraz. Bez ohľadu na to, ako náš partnerský vzťah dopadne, stále nás bude spájať naše najväčšie životné šťastie! Olívia,“ napísali v spoločnom príspevku.

Stále ich bude spájať dcérka Olívia

Ani jeden z nich sa nechcel vzdať toho druhého a spoločného života. Za svoju lásku bojovali a Terezka vyjadrila nádej, že uvidia, čo prinesie čas. „Uvidíme, ako to celé dopadne. Asi ani na viac sa teraz neviem zmôcť. Musíte chápať, že ani pre nás to nie je jednoduché,“ ozrejmila modelka. Krízu vo vzťahu, žiaľ, napokon neustáli.

