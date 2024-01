Detská psychologička: Hnevajú sa vaše deti? Tieto tri frázy by ste im ako rodičia mali hovoriť častejšie

Kedy ste sa naposledy hnevali? A ako ste s hnevom vtedy naložili? Podľa detskej psychologičky Caitlin Slavensovej je hnev komplikovanou emóciou a zatiaľ čo dospelí ľudia by ho mohli vedieť ovládať, od detí by sme to nemali očakávať. „Všetci občas potrebujeme pomoc, aby sme hnev vyjadrili správne,“ priznala pre CNBC odborníčka, ktorá poradila tri vety, ktoré by mali rodičia viacej hovoriť svojim deťom vo chvíli, keď sa ich ratolesti hnevajú.

Rozlišovať by sme mali medzi emóciou a činmi, ktorými pocity vyjadrujeme. Je napríklad v poriadku cítiť hnev, ale nie je v poriadku niekoho udrieť. Myslieť by sme podľa detskej psychologičky mali najmä na to, že hnev nie je zlá vec, je to prirodzená ľudská emócia, ktorá nám dáva vedieť, že sa nám niečo nepáči, že sa s nami nezaobchádzalo dobre, alebo že nás niekto zranil.

Ilustračná fotografia. Foto: unsplash.com/Mick Haupt

3. Vidím, že sa teraz kvôli niečomu hneváš...

„Dospelý mozog dokáže rozpoznať, že hnev je niekedy len menšou nepríjemnosťou. Ale deťom táto emócia môže pripadať obrovská, ohromujúca a nespravodlivá. Preto potrebujú vedieť, že ich počujeme a vidíme,“ vysvetlila Slavensová, ktorá radí častejšie používať vetu „vidím, že sa teraz kvôli tomu hneváš a chápem prečo“. „Keď deti cítia, že ich naozaj chápeme a sme na ich strane, budú sa cítiť schopnejšie pri regulácii svojich emócií,“ dodala.

2. Môžem ti pomôcť...

„Chcete svojmu dieťaťu povedať, že spolu ste tím a že ste tam, aby ste mu pomohli prekonať všetky veľké a chaotické emócie,“ vysvetlila detská psychologička. Aj preto radí častejšie hovoriť vetu podobnú tejto: „Záleží mi na tom, ako sa cítiš a môžem ti s tým pomôcť. Čo by sme s tým mohli práve teraz urobiť?“

Práve touto otázkou podľa nej môžete prísť na spôsoby, ako pomôcť dieťaťu vyjadriť svoj hnev. Niektoré deti potrebujú pohyb, niektoré rady kreslia, iné zase potrebujú blízkosť. Úlohou rodičov podľa Slavensovej je, aby sa deti naučili precítiť hnev tak, aby sa cítili čo najbezpečnejšie. Práve vďaka tomu, že im rodičia ukážu rôzne možnosti zvládania hnevu, pochopia, že fyzická agresia, hádzanie alebo ničenie vecí nie sú v poriadku.

Ako pre portál Verywell Mind radí psychologička Amy Morinová, namiesto vety „nebi svojho brata“ môžete dieťaťu vysvetliť, čo môže robiť, keď cíti hnev a napríklad povedať vetu „nabudúce použi svoje slová alebo keď sa budeš hnevať, odíď od neho“. Použiť taktiež môžete pauzu alebo oddychový čas, počas ktorého sa dieťa upokojí. „Vzdialiť sa zo situácie a dať si pár minút na upokojenie môže byť skutočne užitočné pre deti náchylné na hnev,“ vysvetlila.

1. Ako veľmi sa teraz hneváš?

Článok pokračuje na ďalšej strane: