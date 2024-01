Základom je tradičný recept. Čokoládovej babke podľa Henriety Mičkovicovej odolá iba málokto

Odmalička bola zvyknutá na zdravú stravu a keď v pionierskom tábore dostala na desiatu mastnú salámu, darovala ju iným deťom a radšej zjedla iba suchý rožok. Herečka Henrieta Mičkovicová si obľubu v zdravých surovinách pestuje dodnes. „Na strave nešetrím a ak môžem, vajíčka a mäso chodievam kupovať na vidiek,“ priznala v minulosti pre Zdravie.

Bez mäsa vydržala len mesiac

Kým sa jej narodil prvý syn, nevarila vôbec, no potom bola jej kuchyňa plná zeleniny a zvykne pripravovať aj mäso. To sa však v jej domácnosti nevysmážalo. Varenie potom považovala za jedinú kreatívnu aktivitu v domácnosti, pri ktorej mohla využiť svoju fantáziu. Na novinky, ktoré chce za sporákom vyskúšať, má overený trik - robí im pred deťmi reklamu. „Rozhovorím sa o tom, aké skvelé veci do nej dám a s jej konzumovaním už nebýva problém,“ prezradila herečka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=549758547151565&set=pcb.549763927151027

V kulinárskej šou Tajomstvo mojej kuchyne zaujala svojím receptom na židovský čokoládový krantz. Základom je najmä tradičný recept. Babka, ako sa tejto pochúťke zvykne hovoriť, je vláčna a vďaka jednému triku, ktorý treba urobiť hneď po dopečení.

Čokoládová babka podľa Henriety Mičkovicovej:

