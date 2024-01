Spojil ich covid, ani jeden nechcel byť sám. Komička Simona prehovorila o tom, či s mužom plánuje potomka

„Bolo to úžasné a rýchle.“ Takýmito slovami sa pred niekoľkými týždňami komička Simona First, predtým Salátová, pochválila fotografiou zo svojej svadby. Dlhoročnému priateľovi, komikovi Joeovi Trendymu, povedala áno tesne pred Vianocami a spravila to tajne a nečakane.

Komička s manželom vychováva syna Damiána, ktorého má Simona z predchádzajúceho vzťahu. A hoci Joe nie je Damiánov biologický otec, miluje ho a vychováva ho s láskou. V relácii Reflex umelkyňa najnovšie priznala, či plánujú svoju rodinku v budúcnosti rozšíriť.

Spojil ich covid

Hoci len nedávno oslávila tridsiatku, jej životný príbeh by už vystačil na pútavý ženský bestseller. Detstvo populárnej komičky nepatrilo medzi tie, ktoré zvykneme označovať za šťastné, a ani jej prvé manželstvo nedopadlo tak, ako si ho vysnívala pred oltárom. Našťastie, Simona stihla spoznať aj lepšiu stránku života a dnes vie, ako chutí úspech a sláva.

A vďaka novej kariére si našla aj tú pravú lásku. S kolegom z fachu, tiež komikom Teodorom Firstom alias Joeom Trendym, sa pracovne stretávali už niekoľko rokov, no potom zrazu a nečakane našli lásku. „Stalo sa to tak zo dňa na deň. Spojil nás covid. Ani jeden z nás nechcel byť sám,“ priznala Simona pre denník Nový Čas.

Vychováva ho s láskou

Napokon sa svoju lásku rozhodli nečakane a spontánne spečatiť aj pred oltárom. Po vlaňajšej svadbe tak Simona zmenila nielen stav, ale aj priezvisko. Z pani Salátovej sa stala pani First. Spoločne vychovávajú syna Damiána, ktorého má komička z predchádzajúceho vzťahu, a na svojho manžela nešetrí slovami chvály. „On je naozaj skvelý muž, veľmi starostlivý, úžasne sa stará o môjho syna Damiána, ja som veľmi šťastná, že som si ho zobrala a už ho nedám,“ uviedla ešte pred časom v relácii Teleráno.

Keďže pár už jedno dieťa má, logicky tak vyvstáva otázka, či v budúcnosti Simona s manželom neplánujú svoju rodinku rozšíriť. Obaja sú ešte mladí, takže priestor aj čas na druhého potomka by sa iste našiel. Dieťa teda bude či nebude?

„To je otázka, na ktorú nevieme odpovedať, buď bude alebo nebude,“ predbehol v odpovedi s úsmevom komičku jej manžel. „My sa na tom smejeme, lebo jedno už vychovávame, môjho syna, plus máme psa, a navyše si myslíme, že takéto otázky a informácie by mali zostať v rodine,“ dodala komička.