Neoženil som sa, lebo som čakal na teba. Seriálový Ted Mosby sa ako 49-ročný prvýkrát postavil pred oltár

Fanúšikovia sitkomu Ako som spoznal vašu matku sa smejú, že dodržal pravidlo, ktoré stále hovoril seriálový Barney Stinson: „Nemysli na ženenie, kým nebudeš mať 30!“ Herec Josh Radnor, ktorý stvárnil Teda Mosbyho, teraz prezradil, že sa tesne pred päťdesiatkou prvýkrát oženil. Ako priznal, má za sebou príbeh ako z filmu.

Hlas mu hovoril, že je tá práva

„Oženil som sa! Pred dvoma týždňami. V „ľahkej“ fujavici. Bol to neuveriteľný víkend plný snehu. Som vďačný toľkým ľuďom, ktorých milujem, že merali cestu a boli s nami,“ napísal na sociálne siete herec, ktorý ďakoval najmä svojej manželke Jordane. Zobrali sa uprostred snehovej búrky vonku, keď teploty dosahovali mínus 20 stupňov Celzia. Ani to ich ale neodradilo od toho, aby každý z nich predniesol pred oltárom 10-minútový sľub.

„Nemôžem uveriť svojmu veľkému šťastiu, že môžem túto výnimočnú ženu nazývať mojou manželkou,“ priznal Josh Radnor, ktorý si za ženu zobral psychologičku z newyorského Brooklynu. Ako informoval New York Times, dvojica sa spoznala vo februári 2022 po hercovom bolestivom rozchode na meditačnom sústredení, kde mu akýsi hlas hovoril, že žena pred ním bude jeho budúcou manželkou.

Keď sa dali neskôr do reči, aj Jordana začala mať pocit, že stretla niekoho špeciálneho. „Bola impozantná,“ priznal herec pre New York Times. Potešilo ho aj to, že Jordana nikdy nevidela populárny seriál Ako som spoznal vašu matku. „Sláva vás oberá o schopnosť urobiť prvý dojem,“ vysvetlil.

Čakal na ňu

Článok pokračuje na ďalšej strane: