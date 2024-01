Žiadne drsné diéty a cvičenia, iba láskavý prístup. Ewa Farna svojou premenou vyrazila fanúšikom dych

„Vitaj, 2024,“ napísala Ewa Farna pod svoju fotku a spôsobila ošiaľ. Speváčka sa prednedávnom rozhodla, že čosi urobí pre svoje zdravie a jej zmenu si všimli aj jej fanúšikovia. Pod jednou z posledných fotografií, ktorú zverejnila, jej venovali pozitívne odkazy.

Šikana a odkazy

Umelkyňa sa v minulosti vyjadrila, že keď je niekto štíhly, neznamená to, že je zdravší ako ten, kto má kyprejšie tvary. „Ak je dievča zdravé a štíhle, prajme jej to, povedzme jej niečo pekné. Ak existuje dievča zdravé s chutnými krivkami, poprajte jej to a povedzte niečo pekné. Ak ste naozaj spokojný s tým, čím ste, potom prajte ostatným dobre a užívate si ich úspechy. Dievčatá majú byť podporované,“ povedala Ewa Farna, ktorá mnohokrát čelila aj posmeškom a kyberšikane.

Na to reagovala spôsobom, ktorý je jej vlastný. „Tak teraz ma dostali vaše komentáre. Je neuveriteľné, koľko jedu sa v ľuďoch skrýva. A je husté, že dobrovoľne necháte túto evidentne zlú časť seba ako svoj odtlačok na nete. Trochu zenu všetkým nas*aným bytostiam, vaše šťastné prasiatko,“ odkázala neprajníkom minulý rok v auguste.

Robí čosi pre svoje zdravie

Mama dvoch detí sa zároveň rozhodla, že by mala čosi urobiť pre svoje zdravie. „Stále som v procese a mám z toho radosť, pretože sa cítim zdravšie. Je to príjemné. Po dvoch deťoch som sa dostala do štádia, keď som sa necítila zdravá, tak som si povedala, že by som sa chcela starať o toto telo, ktoré mi tak krásne slúži, a nejako mu to vrátiť. Ale tak nejako normálne, žiadne drsné diéty a šialené cvičenia. Len s láskou,“ povedala ešte v decembri pre portál Super.cz o svojom pokroku.

Zmenu zaregistrovali aj fanúšikovia, ktorí jej pod spomínaným príspevkom na Instagrame venovali krásne slová plné obdivu. „To je príjemná zmena, vy mladnete, Evička,“ napísala Jindra. Pridala sa aj Kristy, ktorá speváčka odkázala, že vyzerá naozaj prekrásne a veľmi jej to pristane.