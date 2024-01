Slávny seriál opustil, aby mohol byť s dcérkou. MacGyver dnes pomáha ochraňovať morské živočíchy

Kto by si nepamätal vynaliezavého, inteligentného a všestranného agenta Angusa MacGyvera, ktorý si dokázal poradiť v každej chvíli? Postava nás sprevádzala niekoľko rokov a americkému hercovi Richardovi Deanovi Andersonovi otvorila dvere k množstvu ďalších úloh. Vo utorok 23. januára seriálový MacGyver, ktorý vie bežné predmety používať originálnym spôsobom a krajne nebezpečné situácie rieši nanajvýš pokojne, oslavuje 74 rokov.

Chcel byť hokejistom

Richard Dean Anderson sa narodil 23. januára 1950 v Minneapolise v štáte Minnesota do rodiny stredoškolského učiteľa a herečky. Ako tínedžer sa venoval hokeju, ale kvôli úrazu ho zanechal. Neskôr obľuboval aj cyklistiku, adrenalínové športy a cestovanie.

Po ukončení školy sa začal venovať herectvu. Potom, čo navštevoval kurzy herectva na St. Cloud State College a na univerzite v Ohiu, odišiel do Los Angeles, kde sa spočiatku živil ako pouličný klaun a žonglér a tiež ako príležitostný spevák. Istý čas pôsobil aj v Improvisational Theatre Company.

Životná úloha

Pred televíznymi kamerami začínal rolou v dobrodružnom seriáli Seven Brides for Seven Brothers (1982) v réžii Johna Pattersona, Gary Nelsona a Johna Florea, kde sa predstavil ako najstarší z bratov Adam Mc Faddan. Písal sa rok 1983 a prišla ďalšia ponuka. Herec stvárnil námorného pilota - poručíka Simona Adamsa, v seriáli Emerald Point N.A.S. Pod réžiu snímky sa popísali Larry Elikann a Karen Arthur.

Veľká životná úloha však na neho len čakala.