Dozvedela sa správu, ktorú Slovensko nechcelo počuť. Budem bojovať, odkázala vďačná Peťa Vlhová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová utrpela po páde v pretekoch Svetového pohára v Jasnej poranenie väzov v kolene a sezóna sa pre ňu skončila. Na brífingu o tom informoval jej tréner Mauro Pini, ktorý vraví, že majú niekoľko možností liečby, no ešte sa nerozhodli. Samotná športovkyňa fanúšikom posiela upokojujúci odkaz.

Miera poškodenia nie je jasná

Dvadsaťosemročná Slovenka spadla na domácom svahu v Jasnej ešte v prvom úseku trate, zo zjazdovky ju zviezli na záchranných saniach a následne transportovali vrtuľníkom na vyšetrenie do nemocnice v Ružomberku. Na ľadom pokrytej trati na výjazde z deviatej brány vyšla z ideálnej stopy, v snahe o korekciu zatlačila na vnútornú lyžu a stratila kontrolu. Výsledkom toho bol nepríjemný pád. V snahe predísť mu si navyše podvrtla koleno.

Petra Vlhová po páde v Jasnej. Foto: TASR/Martin Baumann

„Rozsah poškodení v kolene sa nie vždy dá objektívne určiť magnetickou rezonanciou. Na presnejšiu diagnózu pôjdeme do invazívnejšej metódy. Aj v zmysle nášho plánu a konzultácií to máme dohodnuté s najšpičkovejšími lekármi, ktorí sa venujú takýmto zraneniam. V tejto chvíli neviem povedať viac. Koleno je opuchnuté, úpony v ňom sú poškodené, ale miera poškodenia nie je jasná,“ povedal manažér jej tímu Richard Galovič.

Poďakovanie lekárom

Slovenská reprezentantka sa pri nekontrolovateľnom páde silno udrela do hlavy a výrazne si narazila aj rameno. Aj preto boli jej vyšetrenia rozsiahle. „Chcem poďakovať lekárom za prácu, ktorú urobili, vážime si to. Je mi ľúto, že pre nás toto dôležité podujatie dopadlo takto a nebudeme môcť ukázať, čo Petra natrénovala a čo si priala ukázať. Verím, že bude na lyžiach čo najrýchlejšie, ako sa bude dať a že fanúšikom vráti to, čo jej dali,“ dodal manažér.

