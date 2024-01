VIDEO: Chvíľa, keď stíchla celá Jasná. Peťa Vlhová po ťažkom páde takto upokojila všetkých fanúšikov

Fantastická atmosféra v Jasnej vydržala počas pretekov Svetového pohára v obrovskom slalome len chvíľu. Po páde Petry Vlhovej nastalo v cieľovom priestore hrobové ticho a každý čakal na prvé správy o stave slovenskej lyžiarky. Na domácom svahu spadla ešte v prvom úseku trate, zo zjazdovky ju zviezli na záchranných saniach a následne transportovali vrtuľníkom na vyšetrenie do nemocnice. Ako neskôr informoval jej tím, Peťa je v stabilizovanom stave.

Ťažké podmienky

Trať si ako predjazdec vyskúšal aj Andreas Žampa, slovenský reprezentant potvrdil, že podmienky sú ťažké. „U nás to je každé preteky, na ľade sme zvyknutí jazdiť. Ale bolo to o niečo viac ľadové. Ale je to aj počasí. Boli mínusové teploty, potom nastalo oteplenie, zapršalo a zasa začalo mrznúť. Pre dievčatá je to asi viac náročné," opísal Žampa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tvjojsport/videos/399193395943687/

Vlhová na ľadom pokrytej trati na výjazde z deviatej brány vyšla z ideálnej stopy, v snahe o korekciu zatlačila na vnútornú lyžu a stratila kontrolu. Výsledkom toho bol nepríjemný pád. V snahe predísť mu si Vlhová navyše podvrtla koleno a ihneď skončila v opatere lekárov, ktorí ju na záchranných saniach zviezli dolu. Vlhová za búrlivého potlesku zamávala svojim fanúšikom a zamierila na lekárske vyšetrenie.

Išla do nemocnice

O tom, že podmienky na svahu nie sú ideálne, svedčia veľké rozdiely na čele 1. kola. Sara Hectorová mala po odjazdení prvej tridsiatky pretekárok sekundový náskok pred Mikaelou Shiffrinovou, tretia Alice Robinsonová stratila 1,05 sekundy. Štvrtá Zrinka Ljutičová mala stratu už 2,61 sekundy. „Vidieť, že si niektorá zvykne viac a niektorá menej, preto aj veľké rozdiely,“ dodal Žampa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/tvjojsport/videos/377686414913656/?locale=sk_SK

Vlhovú po páde zniesli dolu na nosidlách, 28-ročná Slovenka potom zamierila do nemocnice. „Verím, že to bude v pohode. Lepšie sa je nechať zviezť na saniach horskou službou, keď si človek nie je istý. Naozaj verím, že to bude najlepšie, sám viem, aké to je z vlaňajška, keď som sa zranil ja. Nedomýšľajme si, lekári určite odvedú dobrú prácu a verím, že to bude najlepšie,“ uviedol Žampa.