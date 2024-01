On nikdy, zastrájala sa pred mamou. Profesor Ivan Hričovský je s manželkou Evičkou viac ako 60 rokov

Je neúnavným propagátorom záhradníctva a ovocinárstva, no najmä skromným človekom, z ktorého vždy cítiť dobrotu. Profesor Ivan Hričovský dnes, 23. januára oslavuje 91. narodeniny, vek, ktorý by mu tipoval len málokto. Známa tvár slovenských záhradkárov a ovocinárov svoju vitalitu pripisuje nielen svojej životnej vášni, ale aj rodine a najmä manželke Evičke, do ktorej sa pred vyše 60 rokmi zamiloval na prvý pohľad. Bok po boku spolu kráčajú desaťročia, aj keď Eva Hričovská priznala, že v ich vzťahu bol vždy niekto tretí.

Štvrták na základnej škole včelárom

Otec s mamičkou mali pôdu, kravy, kone a obrovskú záhradu, a tak bol Ivan Hričovský od útleho detstva spojený s prírodou. Rodák z Horného Hričova pri Žiline, ktorý má štyroch súrodencov, už veľmi skoro vedel, že záhrada sa stane jeho druhým domovom.

„Tam som v podstate vyrastal, otec ma k tomu viedol, spoznával som odrody... Mali sme napríklad veľa krásnych a starých odrôd jabloní, hrušiek, ktoré dnes už postupne zanikajú. Už ako chlapec vo štvrtej triede ľudovej školy som mal šesť rodín včiel, bol som včelárom a tam sa uplatnilo aj moje životné krédo,“ prezradil pre Lepší deň Ivan Hričovský.

Zo svojej cesty stať sa odborníkom v ovocinárstve a záhradníctve nikdy nezišiel. Po celý život sa snažil o realizáciu Komenského slov: „Nikto sa nerodí sám pre seba, ale pre spoločnosť. Poslaním každého človeka je, aby pomáhal zdvíhať aj latku poznania celého národa.“

Život zasvätil bohyni

Po ukončení gymnázia odišiel študovať do Brna a neskôr na Vysokú školu záhradnícku v Lednici na Morave. „Od prvých dní po prijatí na brnenskú alma mater a neskôr na špecializovanú záhradnícku výučbu do Lednice som celý svoj život zasvätil Pomone, rímskej bohyni úrody,“ hovoril pre SME profesor Hričovský, ktorý po vyštudovaní pôsobil v ovocinárskom výskume v Rajeckých Tepliciach, neskôr v Piešťanoch aj v Bojniciach.

Napokon zakotvil v roku 1989 na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde sa zaslúžil o vznik Fakulty záhradného a krajinného inžinierstva. Vďaka práci stretol aj svoju životnú lásku, milovanú manželku Evu.

Hričovský? Nikdy!

