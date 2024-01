Adela Vinczeová: Výchova dieťaťa je veda. S Viktorom k jednej veci pristupujú trochu netradične

Už viac ako rok sa tešia z vytúženého dieťatka, ktoré si adoptovali. Hoci sa Adela a Viktor Vinczeovci priznali, že správa o adopcii prišla v čase, keď to najmenej čakali, rolu rodičov by dnes za nič na svete nemenili. Súkromie si pre úradné záležitosti stále strážia, no pre portál Šarm úprimne poodhalili, prečo sa boja pri výchove spraviť chybný krok či to, ako ich chlapček oslovuje.

Ani si neuvedomíte, ako rýchlo beží čas

„Keď nám zhruba na začiatku novembra zavolali, nečakali sme doma na telefóne, žili sme si svoje životy, prácu. Zrazu to bol blesk z jasného neba, že máme tu pre vás dieťa, môžete sa prísť pozrieť,“ prezradila Adela pre Plusku ešte začiatkom minulého roka detaily o vytúženom momente.

Aj keď sa čakanie javilo ako nekonečné, život s bábätkom teraz uteká ako voda. „Prišiel k nám jeden perfektný spoločník. A viete, ako to býva, keď zažívate niečo, čo vás baví – ani si neuvedomíte, ako rýchlo beží čas. Všetci vraveli, že to bude rýchle, ale nečakali sme až takéto tempo. Je neuveriteľné, že už sme spolu viac ako rok,“ vyznáva sa Adela, ktorá si napriek prvotným obavám rolu matky nesmierne užíva.

Výchova dieťaťa je veda

Na rozdiel od iných rodičov nedostali deväť mesiacov na to, aby sa na príchod svojho synčeka dostatočne pripravili. „Občas v rodičovských kruhoch zaznieva, že keď príde dieťa, vychováš ho podľa svojej intuície, o nič nejde. Nuž, trochu o tom pochybujeme, pretože pozrime sa, čo hovoria psychológovia – takmer všetky traumy v dospelosti pochádzajú z detstva,“ vysvetľuje Adela, ktorá sa o radu nebojí poprosiť rodinu či odborníkov.

