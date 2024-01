Najväčší balón, aký kedy letel. Monštrum bratov Montgolfierovcov pred 240 rokmi ohúrilo desaťtitíce ľudí

Meno francúzskych bratov Montgolfierovcov sa spája predovšetkým s priekopníctvom v oblasti teplovzdušného balóna. Vďaka svojmu vedeckému bádaniu umožnili ľuďom na sklonku 18. storočia pozorovať svet z vtáčej perspektívy.

Monštrum, ktoré videli tisícky ľudí

Nielenže to boli práve oni, ktorých balón ako prvý vzlietol 4. júna 1783 k oblohe, ale už o niekoľko mesiacov neskôr zostrojili dokonca aj najväčší teplovzdušný balón, aký bol kedy skonštruovaný. Dostal pomenovanie Le Flesselles. V piatok 19. januára uplynulo 240 rokov odvtedy, kedy sa vydal na svoj - prvý a jediný - let. Už niekoľko dní pred ostrým štartom prichádzali do Lyonu davy ľudí, aby si nenechali túto udalosť ujsť. V deň „D“ sa ich tam zišlo viac ako 60 000. Niektoré zdroje uvádzajú dokonca až 100 000 divákov.

Vľavo Joseph-Michel Montgolfier, vpravo Jacques-Étienne Montgolfier Foto: Wikipedia

Prišli sa pozrieť, aby videli vzlietnutie teplovzdušného balóna gigantických rozmerov - vysoký bol viac ako 40 metrov, pričom obal mal objem až okolo 20.000 m3. Dodnes je jedným z najväčších, ak nie najväčší teplovzdušný balón, aký kedy lietal. Balón pomenovali na počesť správcu Lyonu Jacquesa de Flessellesa, ktorý bratov Montgolfierovcov podporoval a tento projekt sponzoroval.

15 minút vo vzduchu

K oblohe sa dvihol 19. januára 1784 krátko popoludní a vo vzduchu zotrval necelú štvrťhodinu. Keď dosiahol výšku viac ako 900 metrov, balón sa roztrhol a začal pomaly klesať k zemi. Našťastie nikto zo siedmich odvážlivcov sa pri dopade na lúku neďaleko Lyonu vážnejšie nezranil.

