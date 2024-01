Rodina ju vyhodila z domu, pretože sa zaľúbila do muža z Československa. Zakázanú lásku nikdy neoľutovala

Písal sa rok 1958, keď na letisku v Hanoji vystúpil z lietadla Vladimír Nechyba, technik z Československa. Tam pri spolupráci s geologickou expedíciou stretol svoju budúci manželku, 18-ročnú tlmočníčku z vietnamčiny do francúzštiny Nhung Hong Vi. Jedno z prvých česko-vietnamských manželstiev muselo prekonať nástrahy, ktoré si dnes len ťažko vieme predstaviť.

Prílet expedície na letisko vo Vietname. Foto: Archív Hong Nhung Nechybová

Z Francúzska do Vietnamu plného biedy

„Vyliezol som z lietadla a bola to láska na prvý pohľad. A to som ani nevedel, či ju ešte uvidím,“ spomínal pre Pamäť národa Vladimír Nechyba, ktorý mal v tom čase 38 rokov a bol ženatý. Nhung ho však očarila natoľko, že na ňu nemohol zabudnúť. Ich spoločným jazykom bola francúzština. Nevedel, že Nhung pochádza z úctyhodného rodu Vi, že jej matka zomrela na tuberkulózu, keď mala iba jeden a pol roka, a netušil, že šesť rokov žila vo Francúzsku, kam emigrovali jej starí rodičia, keď sa vo Vietname ujal vlády Ho Či Min. Do Vietnamu sa vrátila zase ako 17-ročná, keď sa jej otec vrátil z vojny. Vo Francúzsku jej nič nechýbalo, no po návrate do rodnej krajiny ju čakala drsná realita. Otca videla vôbec prvýkrát v živote.

17-ročná Nhung. Foto: Archív Hong Nhung Nechybová - Pamäť národa

„Vo Vietname aj v otcovej domácnosti bola veľká bieda, pretože majetok nám zabrali komunisti. Navyše som mala ďalších deväť nevlastných súrodencov, ktorých otec medzitým splodil so svojimi dvoma ženami. Boli takí chudobní, že nemali ani loptu a robili si ju z pokrčených novín. Nemali ani ponožky na zimu. Doma bol len suchý záchod a spalo sa na tvrdých rohožiach. Tiesnili sme sa v malom byte v lacnom, primitívnom dome bez kúpeľne blízko trhoviska,“ spomínala na drsné časy.

Hneď po príchode do Hanoja napísala babičke, že vo Vietname nevydrží, a že sa chce vrátiť. Ale to už nebolo možné. „Babička mi odpísala, že to je život a že sa s tým musím vyrovnať. Moji starí rodičia ma vychovávali prísne, v duchu tradičných hodnôt, kde bola dôležitá pokora a rešpekt k starším. A tak som všetko akceptovala, nič iné mi aj tak nezostalo,“ dodala.

Hong vo Vietname. Foto: Archív Hong Nhung Nechybová - Pamäť národa

Vďaka znalosti francúzštiny dostala Nhung tri zaujímavé pracovné ponuky. Nakoniec si vybrala tlmočenie pri geologickom prieskume. Dostala trikrát vyšší plat ako jej otec, ktorý bol úradníkom na ministerstve vnútra pre menšiny. „Bola vyššia ako typické Vietnamky a mala v sebe určitý francúzsky šmrnc. Potom som zistil, že je pridelená k mojej skupine. Ona ma nechcela, bol som pre ňu starý,“ vravel Vladimír Nechyba.

Zaľúbenie nikdy neľutovali

Geologická expedícia prebiehala v džungli, kde spali na zemi a nebola tam žiadna možnosť hygieny. Okrem nepohodlia zažívali aj komunistický dril – každé ráno museli vstávať a cvičiť podľa rádia, a to aj v nehostinnej džungli. Nhung sa všetkého trochu bála, preto od kolegov získala prezývku „dáma z Paríža“. Ako tlmočníčka cestovala s československou expedíciou geologických prieskumníkov po celej krajine. Vietnam bol veľmi bohatý na farebné kovy a Čechoslováci vo výskume pokračovali tam, kde francúzski kolonizátori skončili.

Expedícia Vietnam. Foto: Archív Hong Nhung Nechybová - Pamäť národa

Ich úlohou bolo zistiť, koľko a akého kovu tam je a ako by sa dal využiť. Každý Čechoslovák mal pri sebe svojho strážcu. Oficiálne vraj preto, aby si ich vietnamskí obyvatelia nepomýli s Francúzmi, ktorým by mohli ublížiť. V skutočnosti však mali dohliadať na to, aby sa muži i ženy z Československa správali v súlade s komunistickým režimom.

