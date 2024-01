Som tehotná, myslela si, no nebola. Daniela Peštová úprimne prehovorila o tom, čo raz čaká každú ženu

Telo sa vekom mení a nepáči sa mi to, ale neriešim to, príde mi to ako strata času, hovorí 51-ročná modelka.

Mala 45 rokov a spozorovala, že s ňou nie je niečo v poriadku. Z mesiaca na mesiac prestala mať menštruáciu, čo ju vystrašilo. V prvej chvíli si myslela, že je tehotná. „Strašne ma to vydesilo, pretože štvrté dieťa som naozaj neplánovala a navyše som už bola staršia,“ vysvetlila modelka Daniela Peštová svoje obavy v podcaste Harper's Bazaar Big Questions. Ani vo sne jej nenapadlo, že by to mohla byť menopauza. „Bol to pre mňa dosť šok,“ zverila sa dnes už 53-ročná Peštová.

Strata trpezlivosti

Návaly tepla, zmeny nálady, nespavosť, zvýšenie hmotnosti, suchá koža a vlasy, ale aj nízka sexuálna túžba. To všetko patrí medzi príznaky menopauzy – prechodu z plodného obdobia do životnej fázy reprodukčného pokoja. Aj keď u Peštovej menopauza začala skôr, telesné príznaky neboli také mučivé. Niekoľkokrát sa prebudila so spoteným krkom, no keď sa začala sústrediť na zloženie svojho jedálnička, problém prestal. Zmenám v správaní sa však nevyhla ani ona.

Medzi jej symptómy patrila výrazná strata trpezlivosť. „Som dosť trpezlivý človek a odrazu som nejako skratovala. Bola som rozčúlenejšia, ukričanejšia... Chúďa tretie dieťa, nedostávalo sa mu tej trpezlivej maminy ako tým starším dvom,“ smiala sa v podcaste, v ktorom otvorene prehovorila aj o intímnych detailoch, ktoré ovplyvnila menopauza.

Znížená chuť na sex

„Aspekt, ktorý ma určite najviac prekvapil, je pokles libida. Nečakala som, že sa to stane v podstate cez noc. A to mi prekážalo úplne najviac z tých rôznych príznakov,“ priznala otvorene supermodelka. Svojmu partnerovi Pavlovi Haberovi povedala, že sa s ňou niečo deje a že aj od neho bude potrebovať citlivejší prístup.

Článok pokračuje na ďalšej strane: