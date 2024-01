101-ročná pani Jarka četuje na smartfóne, lieta a jazdí kolobežkou. Je dôkazom toho, že vek je len číslo

Rada chodí do divadla, na prechádzky do prírody aj do mesta a zo všetkého najradšej trávi čas na chate. A používa moderné technológie. Pravdepodobne by na tom nebolo nič zvláštne, keby pani Jarka z Mladej Boleslavy nedávno neoslávila svoje 101. narodeniny. Na počítač najskôr ako 90-ročná povedala nie, no nakoniec ho zvládla dobre. „Už mi píšu, aby som niečo zmazala," smeje sa dáma, ktorá je dôkazom toho, že vek je len číslo.

O sedemdesiat rokov mladšia

„Nemyslite si, že keď som stará baba, že už si na nič netrúfnem,“ cituje DVTV slová, ktoré pani Jaroslava Koubková vyslovila po stých narodeninách. Od svojej rodiny totiž dostala netradičný darček, vyhliadkový let lietadlom. „Let som si náramne užila, otvorený kokpit a vietor vo vlasoch a človek sa chvíľu cíti minimálne o sedemdesiat let mladší," smeje sa dáma, ktorej o rok neskôr chceli darovať zoskok s padákom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/jaroslava.koubkova.1/posts/pfbid02P1C5GJNY2bgeoCXpgqHjTzkm8iP8FR38k7su35ZP5pn1kvT88uoqd9Lq2Fk1oFKhl

Hoci si na to netrúfla, priala si aspoň po prvýkrát v živote vyjsť na Snežku. „Bol nádherný deň, nádherne som videla, bola som skutočne veľmi šťastná a spokojná. Môj syn Láďa zariadil, aby sme tam vyšli lanovkou, ale on je schopný ma tam zobrať pešo, viete?“ usmieva sa s tým, že na synove narodeniny vyšla 283 schodov na pražské Hradčany. „Ja som prišla hore hrozne spokojná a oni boli trochu spotení,“ smeje sa babička na adresu syna a vnuka, ktorý jej s výkonom pomohli.

Moderné technológie

