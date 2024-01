Pravá ruka mu funguje len na 50 percent. Markizák Boris Pršo dostal narodeninový dar, ktorý mu mení život

Markizácky redaktor Boris Pršo pred šiestimi rokmi zažil udalosť, po ktorej sa mu život otočil o 180 stupňov. V práci skolaboval a prekonal krvácanie do mozgu. Aj keď od života dostal druhú šancu, ako uvádza Nový Čas, jeho zdravotný stav stále nie je stopercentný a pravá ruka mu funguje len na 50 percent. Na narodeniny však dostal dar, ktorý mu všetko uľahčí.

Osudný deň

Redaktor si dodnes spomína na deň, kedy si jeho vysoké pracovné tempo a každodenné nasadenie vypýtalo krutú daň. „Ja som sa bol ešte ráno naraňajkovať, keď som sa vrátil, tak už mi bolo zle,“ spomínal v markizáckej relácii Reflex na osudný deň Boris, ktorému ochablo svalstvo a s krvácaním do mozgu ho nakoniec rýchlo záchranári odniesli do nemocnice.

Na prvé dni v nemocnici si vôbec nepamätá, no absolvoval sériu náročných operácií. Až na tretíkrát sa zákrok podaril. Krvácanie do mozgu ale zanechalo následky a on musel veľa vecí prehodnotiť. Dnes však porážku považuje za to najlepšie, čo sa mu mohlo stať. „Upokojilo ma to, vrátilo, na chvíľku spomalilo. Som za to vďačný,“ zdôveril sa svojim fanúšikom na sociálnej sieti.

Dar, ktorý mu zmení život

