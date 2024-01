Svoje ročné bábätko odložila na lavičku a viac ho nevidela. Marta z Lučenca tým Alici zachránila život

Alexander Knapp pochádzal z Levíc a Marta z Lučenca. Zoznámili sa v Prahe, kde obaja pracovali a kde si nakoniec povedali svoje áno. Pre Alexandra to bolo druhé manželstvo - z prvého mal už 14-ročného syna Reného. Keď mala prísť na svet jeho druhorodená dcéra Alice, nemohla si na narodenie vybrať horšiu dobu. „Narodila som sa v máji 1941, keď bol už život Židov v protektoráte veľmi obmedzený,“ priznala pre Pamäť národa Alice, ktorej rodičia zachránili život neľahkým rozhodnutím.

Bábätko na lavičke

Keď mala len pol roka, začali jazdiť pravidelné transporty do koncentračných táborov. Knappovci si chceli zachrániť životy za každú cenu. „Asi čakali, až trochu povyrastiem, aby mohli utiecť aj so mnou. Údajne im k úteku pomáhal otcov spolužiak, ktorý sa nakoniec asi zľakol a nesplnil, čo mal,“ spomínala Alice na deň, keď sa jej rodičia rozhodli utiecť z Prahy vlakom do bezpečia. Keď vlak zamieril do Pardubíc, nastúpili nacistickí vojaci, ktorí začali hľadať utekajúcich Židov.

Knappovci nemali so sebou sľúbené povolenie od spomínaného spolužiaka, aby mohli opustiť mesto. Ihneď skončili v putách a útek na slobodu skončil prehrou. Maličké bábätko rodičia nechali na lavičke na vlakovej stanici a ani jeden z nich netušil, čo s malou Alicou bude. Vedeli však, že tam, kam pôjdu oni, ju nečaká nič iné len smrť. „Moja mamička bola taká duchaprítomná, že ma stihla odložiť na lavičku v parku. Vďaka matke žijem a som rodičom vďačná za život,“ priznala Alice, ktorá svoju mamičku dodnes považuje za hrdinku. Keď ju rodičia položili na lavičku, videla ich naposledy.

Kto sa ujme dievčatka z lavičky?

Rodičov deportovali do Osvienčimu – Martu v septembri 1942 a Alexandra v januári 1943. Obaja tam prišli o život. Jednou z mála pamiatok, ktoré Alice na mamičku má, sú rodinné fotografie a dva korešpondenčné lístky, ktoré Marta adresovala svojim príbuzným. Žiadala ich o Alicinu fotografiu a správy o tom, ako sa má. Posledné, čo stihla napísať, bolo, aby dievčatku obstarali zimné oblečenie. Marta vtedy netušila, že jej dcérka nie je s rodinou.

