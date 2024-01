Nemanželskú dcéru Vlado Voštinár spoznal, keď ho obsluhovala. Prijala ju aj Klaudia, s ktorou je 36 rokov

Obľúbené televízne šou si už bez neho nedokážeme predstaviť. Málokto vie, že moderátor Vlado Voštinár chcel svoj život zasvätil poľnohospodárstvu, keď pred desaťročiami na JRD dojil kravy. Jediná náhoda mu ale zmenila život, a tak sa s manželkou Klaudiou a dvoma igelitkami jedného dňa vybral do prenájmu, kde začali žiť spoločný život a z neho sa stal moderátor. Iná náhoda mu zase umožnila nadviazať vzťah s nemanželskou dcérou a ich stretnutie by dnes mohlo byť pokojne súčasťou telenovely.

Dojil kravy

Vyrastal v Trnave a podľa jeho slov bol typickým sídliskovým deckom. S partiou vysedávali na lavičke a hrali na gitare, prípadne liezli do korún stromov, kde tajne fajčili. Ako dieťa chcel byť smetiarom, prezidentom, pilotom aj profesionálnym plavcom. Vlado Voštinár totiž už ako päťročný začal pretekať v plávaní a patril medzi juniorských reprezentantov. Mladý úspešný plavec nakoniec skončil na poľnohospodárskej škole.

„Nechodil som na ňu, pretože som chcel, mne bola tak plus-mínus odporúčaná. Tým, že som vrcholovo plával a bol som v juniorských reprezentačných štruktúrach Československa, nechceli prerušiť tú kontinuitu tréningov nejakou ťažkou školou,“ spomínal v podcaste Kariéra SK. Počas štúdia ho ale poľnohospodárstvo začalo skutočne baviť a po škole začal pracovať ako zootechnik v Jednotnom roľníckom družstve Mier Cífer, kde dojil kravy. Vstával každý deň o pol tretej, aby mohol byť o štvrtej v práci, kde ho časom oslovovali „pán vedúci“.

Foto: Reprofoto YouTube - MTT - Mestská televízia Trnava

Náhoda mu zmenila život

„Naozaj som sa chcel venovať tomu poľnohospodárstvu, ale moji kamaráti chodili na konzervatórium a ja som nemal čo po večeroch robiť, tak som chodil k nim do divadla len tak si sadnúť, len tak sa pozerať,“ spomínal Vlado, ktorého nakoniec kamaráti obsadili do malých divadelných postáv a on si to začal užívať.

„Z ničoho nič prišiel po jednom predstavení do šatne majiteľ budúce trnavského rádia a ukázal na mňa prstom – chcem, aby si prišiel na konkurz,“ hovoril o náhode, ktorá mu navždy zmenila život. Na konkurz nakoniec išiel len preto, že sa konal na javisku divadla a práve tam to miloval. „Kedy nastúpiš?“ spýtal sa ho riaditeľ rádia, ktorý otázkou mladého Vlada vtedy úplne šokoval.

Foto: TASR

Prezývali ho Trnavský párek

