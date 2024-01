Keď ho bili doma a v škole, vnímal to ako poníženie. Z tohto húževnatého chlapca vyrástla legenda

Narodil sa vo svetle petrolejky a jeho detstvo bolo plné krásnych, ale aj ťažkých chvíľ. Mama ho ako jedináčika vrúcne milovala, no otca mal tvrdého. Bol robotníkom v železniarňach, ktorý sa neostýchal svojho syna tvrdo trestať, ak mal pocit, že si to zaslúži. Fyzické tresty zažil aj v škole. Hoci po rokoch priznával, že v tej dobe to bolo bežné, trestanie bitkou považoval za nešťastné a predovšetkým ponižujúce.

Šťastné momenty prežíval najmä do veku sedem rokov a potom ešte raz - keď sa mu podarilo zmaturovať. Hoci otec bol proti tomu, aby sa stal hercom, zvolil si túto profesiu. A spravil dobre, vyrástla z neho jedna z najväčších legiend slovenského a českého strieborného plátna.

Viete, kto je na fotografii?

Hádanka. Foto: Reprofoto/ČT13 komnata

