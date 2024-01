Zubári chcú, aby ich pacienti vedeli týchto šesť vecí. Populárne ešte neznamená dobré, varujú

Existujú veci, ktoré by si zubári priali, aby ste vedeli.

Problémy so zubami sa radia medzi najbolestivejšie a najnepríjemnejšie zdravotné opletačky, ktorým niektorí ľudia musia čeliť. V snahe zachovať si zdravý chrup tak mnoho z nás siaha po najnovších trendoch, no ako sa zdá, niekedy môžu narobiť viac škody ako úžitku. Ako uvádza portál NY Times, existujú veci, ktoré by si zubári priali, aby ste vedeli.

6. Zdravie úst je spojené so zdravým celého tela

Len málokto vie, že problémy so zubami a ústnou dutinou často súvisia s inými časťami tela. Vedci tvrdia, že ak máte zdravé zuby, môžete tým znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení či dokonca cukrovky.

5. Manuálna či elektrická zubná kefka?

Foto: Freepik, @artursafronovvvv

Zubári hovoria, že tou najjednoduchšou radou je čistiť si zuby dvakrát denne, ideálne v 45-stupňovom uhle dve minúty. Ak to budete robiť správne, je úplne jedno, či máte manuálnu alebo elektrickú zubnú kefku. „Užitočný môže byť snímač tlaku na elektrickej zubnej kefke," dodáva azda jediný rozdiel medzi týmito kefkami odborníčka z Harvadskej školy zubnej medicíny Tien Jiangová s tým, že silné čistenie môže viesť k ústupu ďasien.

4. Zubné pasty s uhlím

Majú bieliť, no pravda je vraj niekde úplne inde. Populárne zubné pasty s obsahom uhlia podľa výskumníkov nemajú bieliace účinky a navyše ničia zuby. Jednotlivé čiastočky sa môžu usadzovať v ďasnách, čím ich môžu poškodiť, ale aj zmeniť ich farbu.

Článok pokračuje na ďalšej strane: