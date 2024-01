Fašiangové šišky boli to jediné, čo jej v detstve chutilo. Marianna Ďurianová má úžasný recept od mamy

V kníhkupectve jej občas padne do oka kuchárska kniha a povie si, že podľa nej bude variť, ale nakoniec aj tak skončí pri svojich overených receptoch. Moderátorka Marianna Ďurianová má radšej moderné jedlá než slovenskú klasiku, no za sporákom aj tak veľmi nevymýšľa. „Keď trošku zaexperimentujem, môj syn mi povie, že je to príliš ‚fancy‘,“ so smiechom hovorí pre Život.

Pri obede sedávala hodiny

Samú seba považuje za gurmánku a ak jej v kuchyni z času na čas niečo nevyjde, telefonuje mame. „Zavolám až potom s tým, že sa chystám niečo konkrétne navariť, a poprosím ju o postup, ako na to,“ priznáva. Omnoho viac ako varenie ju baví čas, ktorý strávi pečením. V rukáve schováva aj niekoľko kulinárskych trikov.

Najvychýrenejším z nich je perfektne vyšľahané cesto. Práve vďaka nemu má v jej rodine úspech aj jednoduchý recept na bábovku. Kým bola ešte malá, takéto pozitívne vzťahy s jedlom nemala. Nedotknutú školskú desiatu nechávala v aktovke, pri obede dokázala sedieť aj tri hodiny a niečo poschovávala aj pod posteľ.

Jediné, čo ju dokázalo potešiť, boli fašiangové šišky. „Dokázala som ich spráskať na posedenie kvantum. Dodnes ich milujem, najlepšie stále robí moja mama,“ priznala pre Dobré jedlo. Najradšej ich má s lekvárom alebo jahodovou penou a o mamin recept sa podelila aj so svetom.

Fašiangové šišky podľa Marianny Ďurianovej

