Jedna premiéra a skončia, vraveli neprajníci. Henrieta a Alexander im rýchlo ukázali, že na veku nezáleží

Mrzí ho, že len málokto vie, že je Košičan. Hrdý je tiež na to, že je už takmer 20 rokov partnerom jedinej ženy. Keď prišiel Alexander Bárta z rodného východu na vysokú školu do Bratislavy, netušil, že na opačnej strane republiky nájde svoju životnú vášeň aj osudovú partnerku. Henrietu Mičkovicovú stretol prvýkrát na Ventúrskej ulici, kde v tom čase stála hlavná budova Vysokej školy múzických umení.

Alexander bol začínajúcim hercom a Henrieta bola o deväť rokov staršou skúsenou kolegyňou, ktorá bola okrem toho mamou malého Davida. Kým ostatní okolo nich poukazovali na údajne neprekonateľný vekový rozdiel, Alexander Bárta a Henrieta Mičkovicová sa stávali životnými partnermi. Umelkyňa od začiatku cítila, že práve on by mohol byť ten pravý.

Prvé nevydarené manželstvo

Keď sa stretli na Ventúrskej ulici, Henrieta si ho všimla ako prvá. „Vôbec mi nevenoval pozornosť. Tváril sa, že neexistujem,“ hovorila so smiechom pre denník SME. Bližšie sa zoznámili až v Divadle Nová scéna, kde si spolu zahrali v inscenácii Blbec na večeru. Aj keď v hre nemali žiadnu spoločnú scénu, uvedomovali si, že medzi nimi je aj iná chémia ako divadelná na javisku.

„Od začiatku som intuitívne vedela, že práve on by mohol byť ten správny chlap,“ spomínala v roku 2010 Henrieta pre SME. Napriek tomu, že cítila silné emócie, ktoré sa nedali oklamať, mala aj obavy. Starala sa o dospievajúce dieťa a vystrašil ju i vekový rozdiel. Okrem toho mala za sebou jedno nevydarené manželstvo. „Vydávala som sa ešte počas vysokej školy a možno to bolo pre mňa priskoro na založenie rodiny. Pri všetkej úcte a po vzájomnej dohode sme sa napokon rozišli a, chvalabohu, vychádzame spolu dobre,“ povedala v rozhovore pre Eurotelevíziu.

Pri Alexandrovi ale nakoniec zariskovala a povedala si, že sa nenechá zastrašiť rôznymi pochybnosťami. Všetci okolo však neustále riešili vekový rozdiel a jeden z hercov dokonca povedal, že ich vzťah bude iba jedna premiéra, dve generálky a koniec. Aj Alexander Bárta mal z tých všetkých rečí obavy pustiť sa do vzťahu so staršou ženou.

Okrem toho ho trápilo aj to, že Henriete z malého divadelného platu nebude môcť kupovať drahé dary. „Ja som ho však ubezpečila, že to absolútne nie je podstatné,“ spomínala s úsmevom na nesmelé začiatky.

Pri Henriete si začal veriť

Spoločné bývanie prišlo podľa ich slov veľmi rýchlo. Henrieta mala pocit, že bol u nej doma od prvého dňa a už sa neodsťahoval. Alexander vždy s humorom dodáva, že v tom čase vlastne nemal kde bývať. Tašku si ale celé týždne nevybalil, pretože sa bál reakcie Henrietinho tínedžerského syna Davida. „Bol som pripravený hocikedy odísť,“ priznal Alexander Bárta po rokoch.

