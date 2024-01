Dovolí si na nej kritizovať len jednu vec. George Clooney by za svoju geniálnu manželku položil život

Nie je len manželkou celebrity, v prvom rade je profesionálka. Amal bola hviezdou ešte predtým, ako sa v septembri 2014 vydala za oscarového herca Georgea Clooneyho. Dodnes je uznávanou právničkou a špecializuje sa na ľudské práva, no manželstvo s obľúbeným umelcom na ňu vrhlo oveľa viac pozornosti, než na akú bola dovtedy zvyknutá.

Kritike čelí s gráciou

Fakt, že stojí po boku Georga Clooneyho, z nej spravil jednu z najznámejších tvárí a napriek tomu, že je špičkou vo svojom obore, často čelí kritike. Amal sa síce snaží, aby bola známa najmä svojou dobre odvedenou prácou, no nie vždy tomu tak je. Verejnosť jej nič neodpúšťa, ľudia zvyknú komentovať aj tie najmenšie detaily na jej vzhľade alebo oblečení a niektorí si stoja za názorom, že je príliš krásna na to, aby mohla byť serióznou právničkou.

Bright Side informuje tiež o prípade, kedy Amal stála na pôde Európskeho súdu pre ľudské práva, kde zastupovala Arménsko. Jeden z prítomných novinárov sa jej vtedy spýtal, čo má na sebe a prečo sa rozhodla práve pre toto oblečenie. Známa právnička aj takéto situácie vždy zvládala s nadhľadom a s gráciou. Navyše má po svojom boku milujúceho manžela, ktorý na ňu nedá dopustiť.

Dal by za ňu život

George sa o Amal často verejne vyjadruje, rozpráva o nej s láskou, chváli ju a stavia na piedestál. V jednom z rozhovorov sa vyjadril, že to nie ju by mali nazývať manželkou Georga Clooneyho, ale jemu treba hovoriť „manžel Amal Clooney“. Jeho polovička je preňho niekto, za koho by aj položil život, tvrdí, že nie je len dokonalou matkou a manželkou, ale aj krásnou ženou a jeho najlepšou parťáčkou.

Jediné, čo si na nej herec dovolí kritizovať, sú jej kulinárske schopnosti. Aj to však robí s úsmevom. Amal považuje za jednu z najlepších právničiek sveta a v tom, čo robí, je podľa neho geniálna. So smiechom však dodal, že kým ona rozoberá tie najkomplikovanejšie prípady a na súdoch hviezdi so svojimi preslovmi a stratégiami, on by sa mal radšej pustiť do varenia, pretože by celá rodina pomrela od hladu.