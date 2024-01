FOTO: Niekto zomrie, on prežije. Kamilovi so srdcom na kolieskach môže život zmeniť jediný telefonát

„Niekto zomrie, ja prežijem,“ hovorí pre TV Noviny Kamil Macura, ktorého už viac ako rok drží pri živote netradičná batožina na dvoch kolieskach - umelé srdce. Aj keď si na tzv. berlínske srdce zvykal ťažko, nemal na výber. Jedinou záchranou pre 36-ročného muža je transplantácia, preto mu nezostáva nič iné len veriť, že sa jedného dňa nájde vhodný darca.

Anjel strážny

„Niekto nosí v ruksaku nákup, ja v ňom nosím svoje srdce a celý svoj život,“ vysvetľuje Kamil, ktorému ako 15-ročnému bez varovania v škole zlyhalo srdce. Aj keď ďalších dvadsať rokov dokázal fungovať s kardiostimulátorom, prišiel deň, kedy srdce začalo pracovať len na sedem percent a o telo sa viac nedokázalo starať. Bývalému športovcovi sa začali zalievať pľúca, zlyhávali obličky a nedokázal prejsť ani desať metrov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/nusch.sk/posts/pfbid022g3qgrrnakoHjsby95QLAid8ZXLTqUkPd3bb7X9Hz4aGWtmU8WZXc7UPVNZPJku7l

Len mesiac po tom, ako povedal svojej osudovej láske Petre svoje áno, sa súčasťou ich života stal prístroj, bez ktorého Kamil nesmie spraviť ani krok. „Všade musí ísť so mnou. Či je to záchod, či prechádzka so psom alebo pohyb po samotnom byte,“ pokračuje Kamil. Azda najťažšia je hygiena, keďže prístroj nesmie namočiť. Vedľa seba ho má aj počas spánku.

„To, že má problémy so srdiečkom, som vedela, aj teda to, že má implantovaný kardiodefibrilátor, ale vlastne všetky tieto problémy, čo nás stretli, tak nastali približne mesiac po svadbe,“ hovorí Kamilova manželka Petra, ktorá sa preňho stala akýmsi anjelom strážnym. Od problémov nechcela ujsť, práve naopak. Začala mu so všetkým pomáhať.

Ťažké rozhodnutie

Článok pokračuje na ďalšej strane: