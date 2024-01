Vo väzení strávili 25 rokov, hoci boli nevinní. Dvaja muži sa na slobodu dostali až vďaka podcastu

Neuveriteľný príbeh so šťastným koncom.

Vo väzení boli až 25 rokov, hoci celý čas tvrdili, že sú nevinní. Američania Darrell Lee Clark a Cain Joshua Storey boli v roku 1998 odsúdení za vraždu ich kamaráta Briana Bowlinga. Obaja mali vtedy 17 rokov a zvyšok života mali stráviť za mrežami. Našťastie, aj vďaka jednému podcastu sa koncom roka 2022 dočkali slobody a mohli začať doháňať zameškané.

Ruská ruleta

Ako informoval portál The Guardian, všetko sa viaže na udalosť z 18. októbra 1996. Iba pätnásťročný Brian Bowling zomrel po tom, čo bol strelený do hlavy zbraňou, ktorú mal priniesť práve jeho najlepší priateľ Storey. Bowling tesne pred nešťastím telefonoval s priateľkou, tej mal povedať, že so zbraňou hrá ruskú ruletu. Hoci mal byť Storey spočiatku obvinený zo zabitia, polícia čin neskôr preklasifikovala na vraždu.

Našli totiž svedkyňu, susedka, ktorá tvrdila, že začula Storeyho a Clarka, ako sa dohadujú na vražde Bowlinga. Chceli to vraj urobiť, pretože mal vedieť priveľa o krádeži, ktorej sa dvojica mala dopustiť. Ďalší svedok zas tvrdil, že videl Clarka utekať z domu cez zadný dvor. Ako kontroverzná sa ukázala aj výpoveď koronera, ktorému vnútorný pocit vraj našepkával, že keby naozaj hrali ruskú ruletu, rana po výstrele by vyzerala inak. Žiadna pitva však vykonaná nebola.

Pomohol podcast

Kľúčovým okamihom sa ukázalo byť, keď sa v roku 2021 o prípad začala zaujímať dvojica Susan Simpsonová a Jacinda Davisová, ktorá má na starosti podcast s názvom „Proof" (Dôkaz). Po rozhovoroch so svedkami dospeli k zisteniu, že polícia prinútila spomínanú susedku k falošnej výpovedi tým, že sa jej vyhrážala odobratím detí. Druhý svedok im zas povedal, že ho strážcovia zákona aj súd zle pochopili a on vraj rozprával o inom prípade.

„Keď sme konečne našli tých dvoch svedkov a mohli s nimi hovoriť, skutočne nás to utvrdilo v tom, že obaja títo muži boli odsúdení neprávom,“ uviedla Jacinda Davisová pre CNN. V septembri 2022 podali advokáti Clarkea podnet, podľa ktorého ich klienta odsúdili na základe falošných dôkazov a nátlaku. Muža preto zbavili všetkých obvinení a pustili na slobodu.

