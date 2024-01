Toto sú odpovede na čudné otázky, ktoré by vám nenapadlo si položiť

Autor bestsellerov č. 1 denníka The New York Times Čo keby? a Ako na to? odpovedá na ďalšie mimoriadne čudné otázky, ktoré vám nikdy nenapadlo položiť.

„Je zábavné sledovať, ako Munroe pristupuje k jednotlivým otázkam so sebavedomím vedca a metodicky skúma každú možnú komplikáciu… Nádherne šialené,“ nechali sa počuť v The Boston Globe na margo novinky Čo keby? 2

Milióny ľudí na celom svete, ktorí si prečítali a zbožňujú knihu Čo keby?, kladú ďalšie otázky, navyše čoraz podivnejšie. Našťastie, na pomoc prichádza tvorca internetového komiksu xkcd Randall Munroe.

Foto: Ikar

Plánujete skĺznuť po hasičskej tyči z Mesiaca na Zem? Najťažšou fázou bude prežiť pristátie.

Nádejate sa, že atmosféru možno ochladiť tým, že všetci majitelia chladničiek naraz otvoria dvere svojich spotrebičov? Možno nastal čas na krátky úvod do termodynamiky.

Chcete zistiť, čo by sa stalo, keby ste sa viezli na liste vrtule helikoptéry?

A čo keby ste postavili budovu s miliardou poschodí?

Dala by sa vyrobiť lávová lampa, ktorá by obsahovala skutočnú lávu?

Čo by sa stalo, keby ste vyskočili na vybuchujúci gejzír?

Skôr ako sa vydáte na výlet do vesmíru, nakŕmite tyranosaura obyvateľmi New Yorku alebo naplníte všetky kostoly banánmi, nezabudnite nazrieť do tohto praktického sprievodcu nepraktickými nápadmi.

Vlasy dupkom

„Niekedy sa ukáže, že odpovede na jednoduché otázky sú nečakane ťažké,“ vysvetľuje Munroe v knihe Čo keby? 2 . „Prečo človeku stoja vlasy dupkom, keď si o ne trie balón? Zvyčajná odpoveď z hodiny fyziky je, že z vlasov na balón sa prenášajú elektróny, následkom čoho vlasy zostanú kladne nabité. Navzájom sa odpudzujú a vzpriamujú.“

Foto: Ikar

Ibaže… prečo elektróny prechádzajú z vlasov na balón? Prečo nejdú opačným smerom?

Je to vynikajúca otázka, na ktorú nikto nepozná odpoveď. „Fyzici nepredložili presvedčivú všeobecnú teóriu, prečo sa niektoré materiály pri kontakte s ďalšími zbavujú povrchových elektrónov, zatiaľ čo iné látky ich priberajú. Tento efekt, známy ako triboelektrický jav, predstavuje predmet súčasného výskumu,“ dodáva autor.

Randall Munroe je autorom bestsellerov podľa denníka The New York Times Čo keby?, Ako na to? a Veľký vysvetľovač, blogu What If (Čo keby?) s vedeckými otázkami a odpoveďami a populárneho webového komiksu xkcd. Tento bývalý robotik v roku 2006 odišiel z NASA, aby na plný úväzok kreslil internetové komiksy. Žije v štáte Massachusetts.

Milan Buno, knižný publicista