Na politikov je tvrdá, manžel je pre ňu všetkým. Jana Krescanko Dibáková je už 20 rokov šťastne vydatá

„Je posledný vesmír, do ktorého sa utiekam, a prvý, z ktorého vychádzam.“ Takto pekne opisuje Jana Krescanko Dibáková svojho manžela. Známa politická moderátorka, ktorej domovskou televíziou je Jojka, dáva pred televíznymi kamerami našim politikom riadne zabrať, no doma je predovšetkým starostlivou mamou dvoch ratolestí a milujúcou manželkou. So svojím Mikulášom to v dobrom aj v zlom ťahajú už 20 rokov.

Východniarka

Rodáčka zo Spišskej Novej Vsi už ako študentka gymnázia skúšala prácu novinárky pre miestnu televíziu TV Reduta. Keďže vždy túžila po mediálnej kariére, jej kroky po maturite viedli na Katedru žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Počas štúdia ju začal fascinovať svet politiky a tak sa chcela orientovať týmto smerom. V roku 2002 potom prišla vysnívaná ponuka od Televízie JOJ, aby do nej Jana nastúpila a začala pracovať ako reportérka spravodajstva. Neváhala a tejto príležitosti sa chopila.

Stále ju to baví

Ako mladá novinárka vždy túžila po vlastnej politickej relácii, pričom jej sen sa napokon stal skutočnosťou. Dnes sa divákom pravidelne prihovára z diskusných relácií Na hrane a Analýzy Na hrane, kde svojimi zvedavými otázkami „griluje“ našich politikov.

Politickej novinárčine sa tak venuje už 20 rokov a na počudovanie najmä jej blízkych ju to vraj stále baví. „Novinárčina je úžasným povolaním, stále sa niečo deje, ste pri dôležitých rozhodnutiach v krajine. Ale občas je frustrujúce sledovať, ako veľmi krajina prešľapuje z nohy na nohu a ako ďaleko by sme mohli byť, keby nás niektoré politické rozhodnutia a ich nositelia nebrzdili,“ hovorí aj o tienistých stránkach tohto povolania v rozhovore pre portál najmama.sk.

Doma je politika tabu

Svoju prácu síce miluje, no priznáva, že aj ona musí občas od politiky vypnúť. A doma sa s manželom o práci vraj rozpráva nerada. „Chcem si pred ňou uchrániť aspoň to jediné prostredie, ktoré je skutočne moje a necítiť sa ako v práci aj doma,“ vysvetľuje moderátorka.

