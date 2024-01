Už nie je Salátová a teší sa z toho: Komička Simona prezradila vtipný dôvod, prečo sa vlastne vydala

„Bolo to úžasné a rýchle,“ pochválila sa pred niekoľkými týždňami komička Simona First so svadobnou fotografiou. Svojmu dlhoročnému priateľovi, tiež komikovi Joeovi Trendymu, povedala áno tajne a nečakane. Teraz v relácii Teleráno s humorom priznala, prečo sa za neho vlastne vydala a dôvod vás pobaví.

Spojil ich Covid

Hoci len nedávno oslávila tridsiatku, jej životný príbeh by už vystačil na pútavý ženský bestseller. Detstvo populárnej komičky nepatrilo medzi tie, ktoré zvykneme označovať za šťastné, a ani jej prvé manželstvo nedopadlo tak, ako si ho vysnívala pred oltárom. Našťastie, Simona stihla spoznať aj lepšiu stránku života a dnes vie, ako chutí úspech a sláva.

A vďaka novej kariére si našla aj tú pravú lásku. Tí, čo sledujú stand-up scénu, určite poznajú meno Joe Trendy. Mladý muž, ktorého občianske meno znie Teodor First, je vyštudovaný právnik, ale túto kariéru zavesil na klinec a dnes, rovnako ako jeho milovaná Simona, rozdáva okolo seba zábavu a smiech.

Pracovne sa stretávali už niekoľko rokov, no potom zrazu a nečakane našli lásku. „Stalo sa to tak zo dňa na deň. Spojil nás Covid. Ani jeden z nás nechcel byť sám,“ priznala Simona pre Nový Čas. Napokon sa svoju lásku rozhodli nečakane a spontánne spečatiť aj pred oltárom.

Pani First

Po vlaňajšej svadbe tak Simona zmenila nielen stav, ale aj priezvisko. Z pani Salátovej sa stala pani First, čo vtipne okomentovala slovami, že to je aj hlavný dôvod, prečo si vraj svojho muža zobrala. „​Je to výborný pocit, pretože, povedzme si úprimne, ja nie som ten človek, ktorý by sa mal práve touto potravinou vyznačovať,“ s úsmevom priznala.

Podľa nej má život s jej manželom veľa výhod, aj keď sa vraj dosť často hádajú. „No vždy to vieme premeniť na vtip, veľa sa smejeme a potom sú z toho peniaze,“ opísala vtipne Simona život s komikom v jednej domácnosti. „On je však naozaj skvelý muž. Veľa ľuďom, ktorí ho poznajú, tak akosi čarovne prirástol k srdcu, je veľmi starostlivý, úžasne sa stará o môjho syna Damiána, ja som veľmi šťastná, že som si ho zobrala a už ho nedám,“ nešetrí slovami chvály pani First na svojho Joa Trendyho.