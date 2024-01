Vylepšil východniarske jedlo chudobných. Pri varení Juniorovej máčanky si treba dať pozor na jednu vec

Varenie je preňho relax. Nevie si ho predstaviť bez cesnaku a používa jeden trochu neférový trik - aj keď cesnak niekto nemá rád, tajne ho pridá do jedla. Také lečo by však nikdy nezjedol. „Pre mňa je to najzbytočnejšie jedlo na svete. Toľko iných chutných vecí môže byť z jednotlivých surovín, tak prečo lečo?“ pýta sa moderátor Milan Junior Zimnýkoval v magazíne Menučka.

Poctivá kuchyňa je základ

Nechať si navariť považuje za zážitok a miluje debaty o tom, ako a s čím sa jedlo varilo. Záležať si dáva hlavne na dobre zladených chutiach a tiež tvrdí, že je dôležité, aby všetko spolu hralo. „Mám rád, keď ma kombinácie prekvapia a je za tým cítiť kreatívu šéfkuchára,“ hovorí Junior.

Rád ochutnáva moderné verzie tradičných jedál a aj v slovenskej kuchyni má svojich favoritov. Rozhodne k nim však nepatrí černohorský rezeň, mastné bravčové mäso, ani zle urobené halušky. Také jedlá moderátora doslova nebavia. „Zistil som, že je to skôr o poctivej kuchyni a vtedy je jedno, či ide o svet, alebo slovenskú kuchyňu,“ priznal.

Poctivou klasikou je aj jeho recept na tradičnú hubovú máčanku. Tá bola kedysi jedlom chudobných, ktorí si nemali za čo kúpiť mäso, no v Juniorovej verzii nechýba ani kus údenej klobásy. Do polievky sa nadrobí alebo namáča chlieb, podľa toho je aj pomenovaná. Zaručene pravý a jediný recept na túto východoslovenskú špecialistu síce neexistuje, no môžete si ju pripraviť tak, ako to robí Junior.

Hubová máčanka podľa Juniora

