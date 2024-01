Osudovú lásku stretol na ulici. Willem Dafoe sa zamiloval do mladšej ženy, ktorá ho naučila dôležitú vec

Je to láska, ktorá sa zrodila na ulici. Obaja sa po prvýkrát stretli náhodou v Taliansku, hoci herec Willem Dafoe už poznal filmovú prácu svojej budúcej vyvolenej. „Svoju ženu som stretol na ulici v Ríme v roku 2004,“ povedal pre britský denník The Guardian. A hoci to nebolo úplne ako z filmu, kde hlavný hrdina spozná svoju osudovú lásku úplnou náhodou, Willem Dafoe a Giadina Colagrande spolu tvoria pár už 20 rokov.

Ideálna spolupráca

Keď spolu začali pracovať na Giadinom druhom celovečernom filme Before It Had a Name (Milenec vdovy), ktorý mal premiéru v roku 2005 a kde bol herec spoluautorom, zblížili sa. „Spolupráca, ktorú som mala s Willemom, bola ideálna... Intenzívna, čistá,“ uviedla herečka a filmárka v rozhovore pre magazín Vogue Italia.

Herec sa vraj nikdy nesprával ako hviezda, len ako umelec. Nasledovali ďalšie spolupráce na niekoľkých projektoch vrátane filmu A Woman z roku 2010 a talianskej drámy Padre. Ich vzťah sa tak postupne prehĺbil a vzájomné city začali silnieť.

Impulzívne a romantické

Ich manželstvo bolo od začiatku nenápadné a najmä sobáš bol výsostne intímnou záležitosťou. Nebola to žiadna veľká hollywooodska svadba s množstvom slávnych hostí. „Oženiť sa bolo z mojej strany veľmi impulzívne a romantické. Boli sme na obede a ja som povedal: ,Chceš sa zajtra vydávať?‘“ zaspomínal si herec v jednom z rozhovorov ešte v roku 2009. „Volal som na radnicu a povedali: ‚Ak sa sem dostanete v najbližších hodinách, môžete sa zaregistrovať a zajtra sa môžete vziať,‘“ dodal umelec.

