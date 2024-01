Prvé sošky vyrezal pre frajerku, ale to nestačilo. Braňov Šrot Park sa dostal aj na známy svetový zoznam

Umenie, remeslo ale aj recyklácia. To všetko sa spája v unikátnej galérii pod holým nebom z názvom Šrot Park. Jej zakladateľ, umelec Branislav Pokorný ju sprístupnil pred štyrmi rokmi v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves.

V rozhovore s Branislavom Pokorným sa dozviete: ako vás nuda môže inšpirovať

prečo vyskúšať tvoriť, keď vás niečo zaujme

ako ľudia ocenia vašu vášeň

na čo sú dobré konské podkovy

Pracujete v automobilke. Ako ste sa dostali k umeniu?

Hrával som od mlada v rockovej kapele ako bubeník. Raz kamaráti z kapely doniesli z Kanárskych ostrovov bubon. Vtedy sa na Slovensku predávali ojedinele a boli drahé. Tak som si povedal, že si vyrobím vlastný. Vtedy som už pracoval s drevom. Výzvou bola práca s kožou. Tak som vyrobil niekoľko afrických bubnov. Manželka Janka sa potom naučila na nich hrať a spolu sme chodili hrávať na rôzne šermiarske akcie. Dodnes máme doma pár bubnov. Nedávno sme si to oprášili, keď nás kamaráti požiadali, zahrať im na svadbe. Zavreli sme sa s Jankou do pivnice a nacvičili program.

Hudba a rytmus je jedna vec, ale ako ste sa dostali k tvorbe sôch?

Vždy, keď som niečo videl, čo ma zaujalo, skúšal som to vytvoriť. Začalo to vyrezávaním postavičiek zvierat a hračiek z odpadového dreva počas civilnej služby pre frajerku Janku. Keď som sa nudil, tvoril som. Nakúpil som si dláta a brúsky a pustil sa do vyrezávania drevených obrazov a veľkých sôch. Z frajerky sa stala postupne manželka. Potom som sa naučil robiť s motorovou pílou a začal vyrábať drevené sochy. Vystavovali sme ich u svokrovcov v predzáhradke a ľudia sa s nimi chodili fotiť. Potom sa do nich nasťahovali obrovské mravce, čo sme si všimli neskoro. Zožrali ich z vnútra, preto sme museli niektoré spáliť. Potom som kombinoval kameň a železo až som skončil pri šrote. Svokor ma naučil pracovať so zváračkou a fantázia sa rozbehla.

Anjel z konských podkov. Foto: Archív B. P.

Vytvorili ste viac ako 100 sôch zvierat, ako ste sa prepracovali ku galérii Šrot park pod holým nebom?

