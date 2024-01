Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Ľudia by ju dokázali počúvať hodiny a hoci naša najznámejšia etnologička učí Slovákov desaťročia o tradíciách našich predkov, v jej živote mnoho vecí „tradičných“ nie je. Katarína Nádaská otvorene hovorí o vzťahu so svojím bývalým manželom Petrom, ktorý jej popri kariére vytvoril domáce zázemie, aj o tom, že ich vzťah stroskotal na iných predstavách o živote. Kým on sníval o žienke domácej, Katarína Nádaská zostala sama sebou. Napriek rozvodu táto dvojica nikdy nestratila puto a dnes fungujú tak, ako by tipoval len málokto.

Katarína Nádaská. Foto: Reprofoto Anjeli strážni (RTVS)

Mala šťastie na rodinu

„Pokiaľ máte šťastie na dobrú rodinu, tak práve tá formuje dieťa. Ja som to šťastie mala,“ spomínala v relácii Spojky Adely Vinczeovej Katarína Nádaská, ktorá sa narodila do zaujímavej rodiny. Otec bol zo Záhoria z roľníckej rodiny a mama zase zo Spiša, kde ju vychovávali vzdelaní rodičia.

„To boli diametrálne rozdiely. Na tom Záhorí je taká žírna, veľmi úrodná zem a Záhoráci sú takí... Majú veľmi špecifický zmysle pre humor, je to taká svojrázna kategória ľudí. A na tom Spiši moji starí rodičia patrili k vtedajšej inteligencii,“ spomínala Katarína, ktorú už od detstva zaujímalo, ako je možné, že sú ľudia po celom Slovensku takí rozdielni.

Šťastie mala nielen na rodinu, ale aj na učiteľov, ktorí v nej zvedavosť ešte viac prehlbovali. „Ja som pôvodne chcela ísť študovať históriu, no ako to už tak býva, osud to niekedy zariadi za vás,“ prezradila Katarína Nádaská. Na prelome režimov musela popri histórii študovať aj národopis, dnešnú etnológiu, do ktorej sa nakoniec zamilovala. Očarila ju múdrosť našich predkov a keď zistila, že tradičná ľudová kultúra nám mizne pred očami, rozhodla sa, že jej zasvätí svoj život.

Nespĺňala parametre gazdinky

Okrem histórie a etnológie Katarína Nádaská vyštudovala aj sociálnu prácu, religionistiku a muzeológiu. Odvtedy pôsobila ako vysokoškolská pedagogička, vedecko-výskumná pracovníčka, muzeologička, archivárka, no najmä ako propagátorka našich tradícií a ako obľúbená autorka.

Katarína sa smeje, že hoci celé roky teoreticky píše o kulinárskych schopnostiach našich predkov, ona sama nie je v kuchyni veľmi šikovná. Tvrdí však, že mala veľké šťastie, že stretla manžela Petra. Ten jej vytvoril perfektné domáce zázemie.

