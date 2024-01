Ako dieťa pracoval v továrni a musel žiť na ulici. Jima Carreyho zachránil humor aj v najťažších časoch

Hoci ho každý pozná ako vysmiateho herca a komika, cesta ku sláve mu spočiatku veľa zábavy nepriniesla. Keď bol Jim Carrey malý, jeho mama trpela silnými depresiami a on sa ju snažil za každú cenu rozveseliť. „Chodil som za ňou a napodobňoval som modlivky a všelijaké zvláštne veci, aby som ju rozosmial. Odrazil by som sa od stien a hodil by som sa dole po schodoch, len aby sa cítila lepšie,“ prezradil Jim Carrey v minulosti pre CBS.

Pracoval už ako 12-ročný

Okrem toho mal nekontrolovateľný strach z toho, že jeho rodičia umrú, pretože boli obaja silnými fajčiarmi. „Okrem toho moja mama vždy hovorila, že sa jej zhoršuje myslenie alebo angína a mohla by umrieť vlastne hneď. Také veci so mnou otriasli,“ spomínal Carrey pre Hollywood Reporter na neľahké detstvo. Jim bol najmladším zo štyroch detí. Jeho otec bol účtovníkom, no keď ako 51-ročný prišiel o prácu, všetko sa zmenilo. Vtedy 12-ročný chlapec musel chodiť do školy a spolu s ostatnými súrodencami pracovali na nočných zmenách v továrni, aby tak mohli ušetriť peniaze na nájom.

Jim Carrey. Foto: Profimedia.sk

Vo fabrike však prevládali neľudské podmienky a rodina tam viac nevydržala pracovať. Zbalili si veci z domu a zmizli vo svojom obytnom aute. Šestnásťročný Jim potom opustil nielen domov, prácu, ale aj školu. „Nemali sme kde bývať, ale bolo to, akoby niekto zdvihol prekliatu ťarchu z našich ramien a stali sme sa opäť šťastnými ľuďmi, ktorí museli bojovať o miesto na spanie aj o jedlo,“ priznal pre Rolling Stone herec, ktorý si je istý, že ľudské bytosti sa bez zúfalstva v živote nič nenaučia.

Žili v karavane

Niekoľko mesiacov žili s rodinou v karavane, on a jeho brat spávali v stane postavenom vedľa auta. „Keďže som vyrastal v Kanade, myslel som si, že sme išli iba stanovať,“ žartoval už ako dospelý v jednom zo svojich komediálnych skečov.

Aby pomohol rodičom dostať sa z ťažkej situácie, zamestnal sa v oceliarni a po večeroch vystupoval v stand-up comedy kluboch, kde spočiatku vôbec nebol úspešný. „Ak by sa nezačala vyvíjať moja kariéra humoristu a herca, pravdepodobne by som pracoval v tej oceliarni dodnes,“ dodal humorne. Nakoniec sa finančná situácia rodiny zlepšila a s tým prišlo aj jeho odhodlanie stať sa profesionálnym komikom.

