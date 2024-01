Neverili im, no oni dokázali svoju lásku. Speváčka Kristína prežíva najkrajšie obdobie vďaka jednej veci

Žiari šťastím. Obľúbená speváčka, ktorá sa pred rokmi vydala a neskôr porodila svojho prvého potomka, prežíva podľa vlastných slov najkrajšie obdobie v živote. „A to vďaka nášmu malému Radkovi. Je to veľmi živé dieťa už odmalička. Každý deň mu s manželom vymýšľame program,“ prezradila Kristína Peláková v magazíne Reflex.

Neverili im

S manželom Mariánom, ktorý je zároveň aj jej manažérom, sú spolu už 17 rokov, hoci mnohí ich vzťahu spočiatku neverili. Speváčka a manažér? To nevydrží, prorokovali. Pravdou je, že pre oboch to bol na začiatku veľký tlak, keďže boli v súkromí aj v práci neustále spolu. Museli ubrať a nájsť rovnováhu. Brali sa po dlhých 11 rokoch vzťahu, pričom dokázali utajiť Kristínino tehotenstvo a aj následný pôrod.

Napriek občasným krízam všetkým dokázali, že ich láska je úprimná. „Náš vzťah určite nie je dokonalý, ale máme chuť a vôľu ho budovať a kráčať spoločne. A, našťastie, je v ňom stále viac pekných chvíľ, tie ťažšie sme prekonali. Keď som potrebovala podržať, podržal ma, a, naopak, ja jeho,“ hodnotí speváčka svoje manželstvo s Mariánom.

Žiari šťastím

Napriek tomu, že syn pre Kristínu znamená všetko, práca aj publikum jej chýbajú. Preto už pomaly rozmýšľa, že by sa vrátila na koncertné pódiá. Synček jej vraj zvykne robiť spoločnosť. „Postupne vníma, že mama spieva,“ hovorí s úsmevom Kristína.

A aj keď podľa nej toto obdobie prináša veľa učenia a starostí, tie radosti prevažujú a materská láska sa vraj nedá s ničím porovnať. „Od začiatku z nášho syna cítiť, že má veľa životnej energie a zvedavosti a naozaj sa pri ňom nenudíme,“ dodáva speváčka s úsmevom.

Materstvo opisuje ako nový pohľad na život. „Keď sa každý deň zobúdzaš pri takej malej dušičke, tak ten život je taký iný,“ hovorí mama dvaapolročného Radka s dodatkom, že vždy snívala o nejakých veciach v živote, ktoré by chcela zažiť. „A jeden z tých najkrajších snov mám už splnený. A to je vlastne to, že mám dieťatko,“ uzatvára Kristína šťastne.