Nad alkoholom vyhrala vďaka blízkym. Celeste Buckingham chce do tridsiatky skoncovať s ďalšou závislosťou

Vychovali ju v abstinentskej rodine, v ktorej rodičia nikdy nevypili ani kvapku a otec kardiochirurg ju vždy varoval pred negatívnym vplyvom všetkých drog. Celeste Buckingham napriek tomu na prahu dospelosti a v čase najväčšej slávy v Spojených štátoch bojovala s alkoholom.

„Mala som veľké šťastie, že ľudia v mojom okolí si včas všimli, že sa niečo so mnou deje. Ťažšie chvíle si asi prežije každý mladý spevák, či herec, ktorý vstúpi do showbiznisu tak skoro. Dôležité je, aby to on sám chcel zmeniť. Dnes sa už cítim opäť dobre,“ hovorila pre metro.cz speváčka, ktorá má voči alkoholu a drogám dnes obrovský rešpekt, no s jednou silnou závislosťou si dodnes nevie poradiť. Zbaviť by sa jej chcela do tridsiatky.

Z odľahčenia sa stala závislosť

Mala 18 rokov, prihlásila sa do súťaže X-factor a obrovský nával stresu ju priviedol k tomu, aby prvýkrát vyskúšala cigarety. „Začala som fajčiť a z veci, ktorá mala byť len na ľahké odľahčenie z môjho náročného programu, sa stala závislosťou, s ktorou doteraz bojujem,“ spomínala pre TASRTV Celeste Buckingham, ktorá priznala, že radšej neprezradí počet cigariet, ktoré denne vyfajčí.

„Je to, bohužiaľ, veľa. Radšej to nebude hovoriť nahlas,“ povedala pre Rádio Melody. Vraj hneď keď začala fajčiť vedela, že bude ten typ človeka, ktorý s touto neresťou nebude vedieť prestať. Množstvo cigariet sa snažila znižovať, no keď prežíva stres, nevie prestať.

Nastavenie v hlave

„Myslím, že každý fajčiar to pochopí, že keď má stres, tak samozrejme viac fajčí,“ vysvetľovala. Najviac vraj fajčí na Slovensku, kde prežíva napätejšie situácie a kde má oveľa viac kamarátov, ktorí fajčia. „Keď som na Madeire, tak oveľa menej fajčím,“ priznala s tým, že minulý rok sa jej tam podarilo s cigaretami prestať na päť mesiacov. Ako sa jej to podarilo? Vraj sa na seba jednoducho nahnevala.

