Ako posledný bol na Mesiaci vnuk Kysučana Štefana. Na cestu do vesmíru zobral aj československú vlajku

Na Mesiaci do dnešného dňa bolo len dvanásť ľudí a z toho korene jedného z astronautov siahajú až na Slovensko. Eugene Andrew Cernan sa narodil v americkom Chicagu, no jeho starí rodičia Štefan a Anna Čerňanovci pochádzali z Vysokej nad Kysucou. Ako mnoho Slovákov, aj oni sa v roku 1903 rozhodli emigrovať do Spojených štátov amerických. O rok na to sa im v Chicagu narodil syn Andrew, ktorý si za ženu zobral Rozáliu Cihlářovú, pôvodom z južných Čiech. Spolu mali syna Eugena, ktorého čakala hviezdna kariéra. A to doslova.

Eugene Andrew Cernan na Mesiaci. Foto: NASA / Harrison H. Schmitt

Od pilota k astronautovi

Nedalo sa povedať, že by sa Eugen od detstva zaujímal o vesmír. Jeho veľkou vášňou však boli technika a letectvo. „V čase Druhej svetovej vojny chodieval s rodičmi do kina, kde premietali rôzne špeciály z vojnových frontov. Práve tam si zamiloval predovšetkým vojenské lietadlá. Netreba dodávať, že vesmírne lety boli v tom čase iba hudbou budúcnosti. O vesmírne lety sa začal zaujímať čoby vojenský pilot až po úspechu Gagarina a letoch prvých amerických astronautov,“ prezradil ešte v roku 2011 o Eugenovi historik Martin Turóci.

Eugene Andrew Cernan počas misie Apollo 17. Foto: NASA / Harrison Schmitt

Na škole bol jedným z najlepších žiakov. Aktívne sa venoval americkému futbalu a rugby a výborné výsledky ho sprevádzali aj na univerzite. Práve tam sa prvýkrát stretol s Neilom Armstrongom. Na univerzite Purdue vyštudoval elektroinžinierstvo, no stále ho lákalo letectvo, preto sa v roku 1956 stal pilotom vojenského námorníctva. O sedem rokov neskôr sa prihlásil do vesmírneho programu NASA. „Hlásili sa najmä piloti a tí aj mali, v podstate, absolútnu prednosť pred všetkými ostatnými povolaniami. Neskôr však začali byť prijímaní aj vedci. Jeden z nich, geológ Harrison Schmitt, sa dostal na povrch Mesiaca práve s Cernanom,“ prezradil historik.

Otvorený vesmír

Pilot so slovenskými koreňmi sa do vesmíru dostal celkom trikrát. Prvý let Eugena Cernana bol na palube lode Gemini 9A. Vďaka tejto misii sa v roku 1966 stal tretím človekom, ktorý vstúpil do otvoreného vesmíru. Na palubu sa pôvodne ani nemal dostať, no kvôli tragickej smrti dvoch kolegov sa nakoniec stal členom posádky.

Na túto misiu spomínal ako na nesmierne náročnú. „Samotný let, výstup zvlášť, prebiehal veľmi ťažko. Nacvičoval sa pohyb v otvorenom vesmíre. Len loď Gemini mala veľkú kopu nedostatkov, medzi najväčšie patrila úplná absencia držiakov, takže astronaut sa nemal čoho ani prichytiť. Jeho jedinou nádejou bola šnúra, ktorá ho s loďou spájala. Okrem toho sa mu začal veľmi prehrievať skafander,“ spomínal Turóci.

Len pár kilometrov od Mesiaca

