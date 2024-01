Rozmaznaný hajzlík, hovorila jej učiteľka na ZŠ. Marta Jandová našla šťastie až vďaka žartu mladej macochy

Sú spolu už trinásť rokov, no ich láskyplné pohľady a takmer hmatateľná iskra by skôr naznačovali, že sú čerstvo zamilovaní. Speváčka Marta Jandová, nedostupná rocková diva, si po ťažkých životných skúškach svoju lásku doslova vysnívala. Gynekológa Miroslava do svojho života pustila na popud svojej o osem rokov mladšej macochy a vyšlo im to. Aj po rokoch majú šťastné manželstvo, na ktoré majú svoj recept.

Daň za otcovu slávu

Marta Jandová sa v hudobnom svete presadila bez pomoci svojho otca Petra Jandu z Olympicu, no detstvo v tieni slávneho otca malo aj odvrátenú tvár. Nikto sa pre ňou neskláňal a neprotežoval ju - práve naopak, vraj ju práve pre otcovu slávu šikanovali.

„Na základnej škole som mal triednu učiteľku, veľkú súdružku, ktorá pravdepodobne nenávidela môjho otca. Hovorila o mne, že som malý, rozmaznaný hajzlík. Pritom ja som bola šesťročné dievča, ktoré nič zlé neurobilo, ale dostala som po nose," zaspomínala si v rozhovore pre Expres speváčka na momenty, ktoré jedného dňa takmer vyústili k dvojke zo správania.

Čokoľvek urobila, hneď prišlo pokarhanie, poznámka a jej mame nezostávalo nič iné, len ju v škole zubami nechtami brániť. „Vždy som si myslela, že je to moja chyba, takže moja učiteľka mala veľký vplyv na moje nízke sebavedomie, ktoré som potom na základnej škole mala," pokračovala Marta v spomienkach a dodala, že mať slávnych rodičov ani zďaleka nie je také výhodné, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Nedostupná rockerka

