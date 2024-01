Keď tragicky prišiel o syna, trápil ho pocit viny. Seriálový Sandokan dokázal nájsť pokoj až vďaka láske

Kto by si nepamätal kultového Sandokana? Nebojácny pirát bol v 80. rokoch idolom mnohých žien aj mužov po celom Československu. Paradoxne, zatiaľ čo seriál slávil úspech na Starom kontinente, v Indii, ktorá bola domov herca Kabira Bediho, ho v podstate nepoznali, keďže išlo o európsky televízny projekt. Predstaviteľ charizmatického piráta so správne nastaveným morálnym kompasom oslavuje 78. narodeniny. V živote zažil úspechy aj veľké tragédie.

Kabir Bedi. Foto: Wikipedia/Graphikamaal

Boj proti útlaku

Kabir sa narodil 16. januára 1946 do rodiny Bediovcov, ktorí bojovali proti útlaku zo strany Britov. Jeho rodičia sa stretli na univerzite v Oxforda, pričom vtedy tvorili neobyčajný pár. Angličanka Freda sa zahľadela do indického komunistu Baba Pyare Lal Singha. V roku 1933 sa v Anglicku zobrali, pričom neskôr odišli do Indie.

Predtým, než sa Kabir stal mimoriadne známym, účinkoval v niekoľkých filmoch. Začal v divadle, potom prešiel do Bollywoodu, preslávila ho však až úloha v seriáli Sandokan z roku 1976. „Bol to úžasný príbeh boja za slobodu a na druhú stranu tiež milostná dráma v štýle Rómea a Júlie. Svoju úlohu v úspešnom seriáli určite zohralo aj prostredie, kde sa nakrúcalo - nedotknutá džungľa, nádherné more. A, samozrejme, tá slávna ústredná melódia,“ povedal podľa portálu kafe.cz.

Dvojsečná zbraň

Spomína si aj na masovú hystériu, ktorá vypukla okolo seriálu a okolo jeho osoby. „Španielsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, Juhoslávia - všade ma oslavovali ako blázni. Pesnička zo Sandokana sa hrala na diskotékach po celom svete. V novinách písali, že takáto hystéria snáď nevypukla od čias Rudolpha Valentina. Dnes už zo mňa ale na letiskách košeľu nikto netrhá,“ smeje sa herec dnes.

