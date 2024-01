Kňaz Gombita: Nedokážem si predstaviť nechať človeka v utrpení. Pomoc núdznym mení môj život k lepšiemu

Nechať človeka v utrpení si nedokážem predstaviť. Uviedol to kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza Peter Gombita, ktorý je čerstvým držiteľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž III. triedy. „Nemôžeme nechať ľudí, ktorým sa nedarí, ktorí sú psychicky či fyzicky slabší, pretože nebudeme šťastní my, ktorí sme bohatší či úspešnejší,“ skonštatoval.

„Je to pre mňa česť, že asi tá práca je dobrá pre ľudí, že to nerobím zbytočne, je to prospešné pre spoločnosť. Pani prezidentka je pre mňa charizmatickým človekom, ktorý v ťažkých časoch, vyviedol, usmernil národ na správnu cestu. Myslím si, že v túto chvíľu zastávala úžasne svoje miesto. Preto som rád, že práve za jej pôsobenia som dostal toto ocenenie,“ uviedol Gombita podľa Košice Online.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=926463895503647&set=a.407682587381783

„Je to výnimočná práca, pretože prísť o rodinu, zdravie, byť nepotrebný, nechýbať nikomu, cítiť sa bezvýznamný a nemať chuť žiť, tak toto je veľká výzva pre mňa, ako vracať nádej, ako hľadať pre človeka, aby vedel povstať, pomôcť mu zdvihnúť sa z jeho ťažkého problému a života a dostať ho na tú správnu cestu, aby mohol pokračovať ďalej sám alebo v sprievode blízkych ľudí. Toto je silná výzva ísť ďalej a pomáhať týmto ľuďom,“ vysvetľuje kňaz.

Gombita si štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky váži, ale neberie to ako odmenu za pomoc núdznym. „To, čo robím, ma veľmi nabíja, mení to môj život a robí ho šťastnejším a krajším,“ uzavrel.