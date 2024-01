Chcel si vziať život, Milku Vášáryovú v ľúbostných listoch prosil o pomoc. Chudíka zachránil doktor Sova

„Má šľachetné srdce a tiež plachý, chlapčenský, milý úsmev múdreho a odvážneho muža.“ To sú slová, ktoré Milka Vášáryová venovala svojmu kolegovi Ladislavovi Chudíkovi, ktorý jej v náročnej etape svojho života posielal ľúbostné listy. Hoci jej v nich vyznával lásku, v skutočnosti podľa jeho slov prosil o pomoc. Za sebou mal vyše 20-ročné manželstvo so ženou, ktorá ho obviňovala zo svojej choroby a nazývala ho ľudským odpadom. Keď sa ho neskôr pýtali, ako také niečo zvládol, nevedel odpovedať, sám bol prekvapený, že to prežil a si nesiahol na život.

Foto: Reprofoto ČT - 13. komnata

Randenie uňho neexistovalo

„Rád sa zamilovával,“ hovorila česká herečka Eliška Belzerová a Ladislavovi Chudíkovi. Ako prezradil v knihe Žijem nadstavený čas prvýkrát sa zamiloval už ako malý chlapec na recitačnej súťaži. „Potom prišla moja veľká láska, Darina Kachničová. Inšpirovala ma k básňam, v ktorým som sa jej vyznával,“ prezradil Ladislav Chudík, ktorý bol veľakrát v mladosti zamilovaný, no s nikým nechodil.

„Chodenie, randenie u mňa neexistovalo,“ povedal s tým, že vo vzťahoch s dievčatami nikdy nebol veľkým suverénom. Písal im básne a listy a vždy to bolo tak trochu platonické. Bezhlavo sa zamiloval až do svojej kolegyne z divadla, Marty Černickej. „Schádzali sme sa, milovali... Bolo to také silné a intenzívne, že som bol odhodlaný sa s ňou oženiť. Bol v tom však istý problém,“ priznal po rokoch.

Foto: TASR

Milostný trojuholník

Marta v tom čase totiž nebola voľná, žila s režisérom Paľom Bielikom a Ladislav Chudík bol vo vzťahu tretím. Jedného dňa sa s Bielikom stretli v reštaurácii a povedali si, že musia túto situáciu vyriešiť. „Ustúpil som,“ prezradil v knihe Ladislav Chudík, ktorý sa chcel po rozchode veľmi dať dohromady s nejakou kolegyňou z divadla, no nepodarilo sa mu to. „Zostal som slobodný, nezadaný,“ spomínal. Ťahalo mu na tridsiatku a podľa mnohých bol už starým mládencom.

Prvý vážny vzťah zažil až so svojou prvou manželkou Helenou, literárnou redaktorkou, ktorá bola síce vydatá, no jej manžel mal problém s alkoholom a bola pri ňom nešťastná. „Časom medzi nami preskočila iskra,“ spomínal Ladislav Chudík, ktorého kamaráti odhovárali, aby nebol s vydatou ženou, a tak ich poslúchol. Helena ich rozchod zobrala fatálne a z trucu sa vydala za jedného lekára. Nakoniec sa ale vrátila k hercovi.

Foto: TASR

V detskom domove vyberala dieťa

„Svadbu sme mali vo Vysokých Tatrách tak trochu v tajnosti. Moji rodičia neboli veľmi nadšení, že si beriem dvakrát rozvedenú,“ priznal. Rady rodičov však nepočúval, vraj mu už tykali biologické hodinky.

