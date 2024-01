VIDEO: Dominika svojou pokladničkou pobláznila internet. Jej trik vám pomôže ušetriť aj päťtisíc eur

V dobe rýchlo rastúcich cien a nákladov na život rozhodne nie je jednoduché sporiť. Svoje o tom vie aj Dominika, ktorá si aj napriek tomu na svoj veľký sen začala zopár eur odkladať. Jednoduchým trikom pritom pobláznila sociálne siete.

Sumu si určíte vy

„Urobila som si pokladničku, aby sa mi podarilo v roku 2024 šetriť, hádam ma to neprejde,“ napísala Dominika k videu, ktoré má už cez 258-tisíc prehraní. Podomácky vyrobená pokladnička by jej totiž v závere sporenia mala priniesť niekoľko tisíc eur, čím zaujala širokú verejnosť.

@minuska3 Urobila som si pokladničku, aby sa mi podarilo v roku 2024 šetriť, snaď ma to neprejde 😃🤭 Už ste to skúšali niekedy? ♬ until i found you - sped up audios

Hoci ide o obyčajnú nádobu od kávy, ktorá je oblepená bielym papierom, trik spočíva v jednotlivých číslach, ktoré na papier napísala. Znázorňujú totiž sumy, ktoré má do pokladničky postupne vložiť. Aj keď v jej prípade predstavuje súčet všetkých číslic čiastku päťtisíc, môžete si ho jednoducho prispôsobiť podľa toho, akú sumu si plánujete našetriť.

Dominikin tajný sen

Samotné sporenie je veľmi jednoduché. Vždy, keď nejakú daných súm do pokladničky vložíte, políčko „odškrtnete“ a pokračujete ďalej až do momentu, keď nemáte čo odškrtnúť.

Autorka videa v komentároch vysvetlila, že by chcela peniaze do nádobky pridávať raz za týždeň a ak jej niečo zostane, aj častejšie. Aj keď Dominika neprezradila, na čo konkrétne šetrí, ak sa jej to vďaka tomuto triku podarí, sľubuje, že svoj sen odhalí.