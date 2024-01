Uvidel ju v telke a beznádejne sa zaľúbil. Plavkyňa Martina Moravcová je s Martinom šťastná už 23 rokov

Opýtal sa ma, či nepotrebujem s niečím pomôcť. Tak sa to začalo, spomínala Martina Moravcová.

Keď Martina Moravcová mame oznámila, že pôjde študovať do USA, varovala ju. „Je to ďaleko a je to samý AIDS,“ hovorila jej vtedy mama Darina, Jej dcéra sa ale nedala zastrašiť. Práve vďaka tvrdej práci v zámorí naša najúspešnejšia plavkyňa, ktorá v utorok 16. januára oslavuje 48. narodeniny, získala olympijské medaily aj vysokoškolský titul. Ako mladá študentka stretla v Texase aj svojho životného partnera Martina, rodáka z Levoče, ktorý ju prvýkrát videl v televízii.

Malá a stále chorá

Martina Moravcová sa narodila predčasne a 10 dní bojovala v inkubátore o život. Lekári jej rodičom prikázali, aby sa o drobné dievčatko starali ako vo vatičke. „Bola som primalá a stále chorá. Lekári mi neodporúčali žiadny šport... Lenže mama si jednoducho dupla a zobrala ma do bazéna,“ spomínala pre SME Martina, ktorá sa vode nemohla vyhnúť. Plávaním žila jej mama Darina aj otec Karol, ktorý bol členom československej reprezentácie.

Od narodenia mala Martina veľmi slabú imunitu, dlhodobo užívala antibiotika, no keď začala športovať, zocelila sa. „Bola som čoraz menej chorá, až som sa toho úplne zbavila,“ hovorila v rozhovore pre Denník N. Mama Darina bola na dcéru ako trénerka plávania veľmi prísna. Martinin vzdorovitý plač sa ozýval celou plavárňou, ale rodičov neobmäkčila. Dnes už vie, že v športe to inak nejde. Darina Moravcová vedela, že v bazéne sa deti vybláznili a potom sa nepotulovali len tak po ulici.

Na tréning na bicykli

„Tým, že si dokázali nájsť čas na tréning, privykli si na určitý systém. Nešlo o to, aby sa z nich stali majstri, dôležité bolo, že ich to naučilo istej cieľavedomosti,“ priznala Darina pre Život. Plávanie bolo pre celú rodinu prioritou. Dnes vozia rodičia svoje deti na tréning autami, ale Moravcovci sadli na bicykel a v akomkoľvek počasí na tréning jednoducho dobicyklovali.

