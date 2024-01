Patrika z Lendaku na ulici napadol írsky gang. Jeho statočná manželka Paťka za neho neprestáva bojovať

Pracoval v Írsku, žil slušne, no v jednu nedeľu sa ocitol v zlom čase na zlom mieste a život sa mu obrátil naruby. Patrika Hudáčka z Lendaku začiatkom decembra pred českou pivárňou v Dubline napadol írsky gang tak surovo, že skončil v umelom spánku. Jeho manželka Paťka teraz opísala, aké zázraky od osudného dňa prežili a čo ich ešte čaká. Aj keď prognózy lekárov nie sú najlepšie, nemieni sa vzdať.

Foto: Instagram - @patrissia.v

Udreli ho bez dôvodu

Patrik išiel 3. decembra s kamarátmi do baru, keď ho napadol írsky gang, ktorý je miestnej polícii už veľmi dobré známy. Podľa Paťkiných informácii všetci muži z tohto gangu už boli v minulosti odsúdení. „Z kamerových záznamoch jasne vidieť, že Patrik nič nečakal, nič netušil. Chlap, ktorý nám zničil život bez žiadneho dôvodu, Patrika udrel raz, lenže tak nešťastne, že Patrik spadol na zadnú ľavú časť hlavičky a tu sa začal náš boj,“ uviedla na sociálnych sieťach Patrícia.

Priznala, že v ten deň z začal boj o ich budúcnosť, ktorá bola plná plánov, snov a cieľov. „V tento deň sa mi život zastavil, pretože môj najdôležitejší človek, moje druhé ja, bojovalo o to najcennejšie - o život. Život 29-ročného zdravého a najlepšieho muža,“ uviedla.

Foto: Instagram - @patrissia.v

Dva zázraky

K Patrikovi do pár minút prišla zdravotná služba, ktorá mu poskytla prvú pomoc a aj keď sa Patrik v nemocnici prebral, neskôr opäť upadol do bezvedomia. Lekári zistili silné krvácanie do mozgu a taktiež opuch mozgu, ihneď preto rozhodli o transporte do nemocnice, kde je ten najlepší tím neurochirurgov v Írsku.

„Z lekárskeho hľadiska sa prvý zázrak stal, keď Patrik transport prežil. Druhý zázrak sa stal, keď prežil náročnú operáciu, pretože Bohu nie je nič nemožné. Doktor ho nazval veľkým bojovníkom a pre mňa je to ten najväčší bojovník. Už skoro šesť týždňov bojujeme za našu budúcnosť. Patrikovi chýba časť lebky, ktorú mu lekári museli vyoperovať z dôvodu silného krvácania a opuchu. Myslím, že v tomto bode nemusím ďalej nič písať a každý si vie predstaviť rozsah poranenia a ťažobu tohto nášho boja,“ vysvetlila Paťka, ktorá priletela do Írska, aby bola pri svojom manželovi, ktorý sa im v cudzine snažil zarobiť peniaze na nový dom.

Foto: Instagram - @patrissia.v

Nie je to ako vo filmoch

Patrik bol v umelom spánku približne 17 dní. „Žiaľ, prebudenie z umelého spánku neprebieha v reálnom živote rovnako ako vo filmoch, keď sa ľudia preberú po 20 rokoch z kómy a začnú žiť svoj starý život. Sú to týždne, mesiace bezmocnosti, sĺz, kriku a toho najväčšieho smútku. Zvuk všetkých prístrojov, ktoré som počula a aj videla pri Patrikovi, ma prenasledujú každú chvíľu počas dňa,“ priznala manželka Paťka, ktorá bola pritom, keď Patrik 6. januára prvýkrát otvoril oči a usmial sa na ňu.

