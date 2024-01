Chcú ich pripraviť na skutočný život. Prváčikovia z Trnavy si stavajú vlastné domčeky a chodia nakupovať

V jeden moment sa učia čítať a písať, v ten druhý stavajú skutočný dom či chodia do obchodu, aby sa naučili hospodáriť s peniazmi. Aj takto vyzerá bežný deň školákov z Trnavy, kde sa len zriedka bifľujú dlhé poučky. Učitelia sa tu totiž zameriavajú najmä na reálne zážitky, ktoré deti pripravia na skutočný život.

Nesedia len v lavici

„Trieda budúcnosti je v prvom rade koncept. Od flexibilných priestorov k tomu, čo sa v nich robí,“ vysvetľuje pre TV Noviny riaditeľka inovatívnej školy Eva Polláková. Trieda obsahuje určité zóny, v ktorých sa dejú rôzne časti vyučovacieho procesu. „Podstatou je to, aby dieťa nesedelo 6 hodín denne po 45 minút v lavici,“ pokračuje a dodáva, že to nie je len o práci s tabletmi a zaujímavými prvkami, ale aj o zmene myslenia učiteľov.

Tí už pri tvorbe plánu hodiny premýšľajú nad tým, ktorú časť triedy využijú a ako dieťa zapojiť do procesu učenia. Nie je to len o diktovaní učiva, ale najmä zapájaní žiakov do diskusie, výmeny a hľadania informácií. Dôležitá je preto aj práca v skupinách. „Vyučovací proces nie je iba ako keby jedna vec, jedna metóda, prídem, odučím si nejaké informácie, dieťa sa to naučí,“ vysvetľuje riaditeľka. Hlavnou podmienkou je, aby dieťa bolo v strede vyučovacieho procesu.

Vedia postaviť rodinný dom

Aj keď stále platí, že si v škole osvoja rôzne teoretické poznatky a učia podľa slovenských osnov, vyučovanie má aj množstvo praktických hodín. Po tom, ako sa prváci priučia čítaniu či písaniu, vyrážajú do terénu, kde si stavajú rodinný dom s rozmermi 2,5 x 2,5 metra, programujú alebo vyrážajú na farmu. Taktiež ich pošlú do obchodu, kde dostanú určitý peňažný rozpočet a musia zaň nakúpiť.

Okrem toho, že sa touto úlohou učia správne hospodáriť, po návrate do školy musia svoj nákup premeniť na občerstvenie. „A ak niekde nastane chyba, tak na tej sa naučia, že čo treba do budúcnosti zmeniť,“ uzatvára riaditeľka školy, v ktorej sa inšpirovali zahraničnými inštitúciami, napríklad školou Elona Muska.