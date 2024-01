Keď ho stretla v krčme, nevedela, kto to je. Dánsky kráľ bol zlým chlapcom, no manželka ho zmenila

Tisíce Dánov sa cez víkend zišli v centre Kodane, aby boli svedkami historického okamihu abdikácie kráľovnej v jednej z najstarších monarchií na svete. Kráľovná Margaréta II. panovala 52 rokov a po takmer 900 rokoch bola prvou panovníčkou, ktorá sa dobrovoľne vzdala trónu. Nečakane to ohlásila v novoročnom prejave, pričom o jej úmysloch vopred nevedela ani premiérka Mette Frederiksenová. Jej nástupcom sa stal syn Frederik, ktorý si kedysi vyslúžil prezývku párty princ, ale zmanil sa a podarilo sa mu získať priazeň svojho národa. Po jeho boku je manželka, kráľovná Mary, ktorá v čase ich stretnutia ani netušila, že stretla budúceho dánskeho kráľa.

Párty princ

Už ako mladý bol Frederik známy ako kráľovský rebel. Nebol fanúšikom kráľovských povinností, miloval rýchle autá, zábavu a spoločnosť krásnych žien. Pravidelne navštevoval nočné kluby po boku celebrít a z pozornosti médií si nerobil ťažkú hlavu.

Podobne ako princ Harry, aj dánsky kráľ dlhodobo hovorí o tom, že sa pred ľuďmi nechce na nič hrať a chce byť sám sebou. „Nechcem sa zamykať v pevnosti. Chcem byť sám sebou, ľudskou bytosťou,“ hovoril. Ako uviedol Evening Standard, Frederik navštevoval Harvard s falošným menom v snahe mať čo najnormálnejší život a keď stretol svoju budúcu manželku Mary Donaldsonová, prvýkrát sa jej predstavil ako Fred.

Nevedela, že je princ

Frederik mal 32 rokov, keď počas Olympiády v Sydney v roku 2000 uvidel prvýkrát Mary, ktorá v tom čase pracovala v realitách. S rodáčkou z Tasmánie sa stretol v miestnej krčme, kde sa jej princ predstavil jednoducho ako Fred. „Keď sme sa prvýkrát stretli, podali sme si ruky a ja som nevedela, že je korunným princom Dánska,“ povedala neskôr pre 60 Minutes Australia. Až o hodiny za ňou niekto prišiel a opýtal sa jej, či si uvedomuje, s kým sa vôbec rozprávala. Fred ju v ten deň požiadal o číslo, zostali v kontakte a začali svoj tajný vzťah.

O rok neskôr sa Mary presťahovala do Dánska a keď sa o ich vzťahu dozvedela verejnosť, začali ju prirovnávať ku Kate Middleton. Svojim štyrom deťom sa kráľovský pár snažil poskytnúť čo najnormálnejšiu výchovu a posielali ich najmä do štátnych škôl. Mary Donaldsonová chcela podobne ako jej manžel žiť bežný život a aj preto si získali u Dánov veľkú popularitu. Bola to práve ona, ktorá podľa kráľovských korešpondentov, zmenila Frederikovu povesť párty princa.

