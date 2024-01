Keď sa objímajú, zdvihne ju vysoko nad zem. Matúša Krnčoka spája s o hlavu nižšou Ninou spoločná vášeň

„Keď sa objímame, vždy ju zdvihnem dvadsať centimetrov nad zem, aby som sa nemusel hrbiť,“ smeje sa Matúš Krnčok, keď hovorí o svojej podstatne nižšej manželke. Výškový rozdiel medzi známym moderátorom a jeho Ninou udrie okamžite každému do očí - on má 192 centimetrov, ona 158. Oni to však nikdy neriešili. Skôr naopak. „Cítim sa ako jej ochranca,“ dodáva moderátor, ktorý si žije svoj sen. Žiť šťastný a naplnený život doma i v práci je želaním viacerých a on sa do takého sna budí každý deň.

Foto: Facebook, matuskrncok

Lákali ho graffiti

Hlas, ktorý sme roky počúvali z rádia, už nejaký čas poznáme aj z televíznych obrazoviek. Matúš Krnčok vyrastal na strednom Slovensku v baníckom meste Handlová. „Je to najkrajšie mesto obklopené horami, kde má banícka história hlboké korene. V Bratislave som 15 rokov, ale navždy zostanem lokálpatriotom,“ zaspomínal si pred tromi rokmi pre denník Nový Čas.

Podľa jeho rodičov bol vraj dobré dieťa. Najmladšieho z troch súrodencov lákalo najmä umenie. „Teda ak sa graffiti tak dajú nazvať. S kamošmi sme mali klub spravený zo starej sušiarne a tam sme chodili tvoriť. Určite sme nesprejovali na kultúrne pamiatky, či nezničili niečo cenné,“ spomína Matúš.

Moderovanie je pre neho oddych

Po ukončení štúdia na Strednej priemyselnej škole v roku 2004 začal koketovať s myšlienkou ísť vyskúšať prácu do médií, preto postupne naberal pracovné skúsenosti v rozhlase a neskôr aj v televízii. Od roku 2018 je súčasťou Televízie Markíza, kde sa televíznym divákom už nejaký ten čas prihovára z relácie Teleráno.

O svojej práci tvrdí, že moderovanie je pre neho vlastne oddych. „Vždy milujem byť v práci a rozprávať sa o rôznych veciach, témach, podpichovať kolegov. Reč je dar a ja sa snažím ho využívať naplno,“ prezradil pre Rádio Expres muž, ktorý dnes patrí medzi najznámejšie a najpopulárnejšie televízne tváre.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/matuskrncok/photos/t.100046999392225/246858032019970/?type=3

Spojila ich spoločná vášeň

Okrem moderovania má Matúš tiež veľkú slabosť pre zvieratká, je o ňom známe, že je ich veľkým ochrancom. A láska k týmto tvorom významne zaúradovala aj pri jeho veľkom životnom kroku.

