Zdena Studenková: Dámy, kašlite na predsudky. Každá z nás chce zostať čo najdlhšie príťažlivá

Roky jej pribúdajú, no ona vyzerá stále rovnako. Aj keď sa o nestarnúcej Zdene Studenkovej popísalo mnoho, svoj recept na krásu pred svetom netají, práve naopak. Obľúbená herečka otvorene priznáva, že túži byť príťažlivá čo najdlhšie. To, že si k perfektnému vzhľadu dopomáha estetickými procedúrami, nepovažuje za niečo, za čo by sa mala hanbiť. Jednu časť tela by však odborníkom do rúk nikdy nezverila.

Tvár ju živí

„Je trochu smiešne považovať estetické zákroky za výnimočné v 21. storočí a pripisovať im nejakú váhu. Myslím si, že každá žena chce zostať atraktívna a vyzerať upravene čo najdlhšie. Vlastne mi je ľúto tých, ktorí tvrdia opak,“ hovorí herečka otvorene pre český Deník. Tvár ju živí, preto nie je žiadnym prekvapením, že sa o ňu patrične stará.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524645069656806&set=pb.100063339514085.-2207520000&type=3

Studenková za pochybné považuje aj tvrdenie, že prirodzené starnutie bez akýchkoľvek skrášľovacích procedúr je cnosť. „Veď v otázke psychickej pohody mnohokrát zohráva úlohu to, či je človek so svojím vzhľadom spokojný,“ zamýšľa sa a dodáva, že väčšina žien chce byť pre seba a svoje okolie jednoducho príťažlivá.

Jednu časť tela by si upraviť nenechala

Ako priznala pre Nový Čas, v istom veku poteší každá maličkosť. „Dámy, ak máte pevnú vôľu a ste rozhodnuté niečo so sebou urobiť, nebojte sa toho. Sú to iba predsudky, ak niekto hovorí, že prísť na kliniku, ktorá sa venuje zovňajšku a operáciám, je niečo, čo je neprirodzené, neverte tomu,“ pokračuje Studenková.

