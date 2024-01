Adriana Sklenaříková: Mala som sedem rokov a otec mi povedal, že ma nemiluje. Zachránila ma dcéra Ninka

Dlhé roky hovorila, že na rolu matky nie je pripravená, no keď sa jej v roku 2018 narodila dcérka Nina, zmenila jej svet. Modelka Adriana Ohanian Sklenaříková teraz pre francúzsky magazín Télé Star prehovorila o svojom vlastnom detstve, ktoré ovplyvnil najmä komplikovaný vzťah s otcom. „Adrianka od svojich 15 rokov stále počúvala, že je škaredá, sprostá, nemožná a v živote nikdy nič nedokáže. A viete prečo? Len preto, že sa podobá na mňa,“ priznala v minulosti pre Život modelkina mama Zlatica Sklenaříková a Adriana teraz vysvetlila, čo ju v živote zachránilo.

Adriana s otcom. Foto: TASR

Otec je nenapraviteľný

„Keď som mala sedem rokov, môj otec mi povedal, že ma nemiluje. To ma motivovalo k tomu, aby som sa niekomu páčila. Páčiť sa, to znamená, že nás niekto miluje, aj keď to v skutočnosti nie je pravda. Kariéra modelky mi však pomohla. Ľudia vás obdivujú, tlieskajú vám. Môžem povedať, že táto profesia mi zahojila nejaké rany,“ prekvapila v rozhovore pre francúzske média.

„Neskrývam to, no túto tému som už vyčerpala. Môj otec je nenapraviteľný narcistický zvrhlík. Príliš dlho mi ničil život. Už pred rokmi som s ním prerušila kontakt. Všetko je v poriadku,“ uviedla 52-ročná Adriana, ktorá priznala, že sebavedomie jej zachránila nielen práca, ale najmä dcéra Ninka, ktorá má päť rokov.

Zodpovednosť byť krásna

„Už nie som rovnaká osoba. Dodala mi sebavedomie a už sa neospravedlňujem za svoju existenciu,“ vysvetlila modelka. Verí, že svojej dcérke nezanechá také zlé spomienky, aké získala v detstve ona. Problém so sebavedomím a reči jej otca na nej však zanechali stopy a dôsledky sleduje dodnes.

