Náhle prišla o prvú lásku a rozmýšľala, že bude upratovačkou. Sestričku Toničku z Básnikov zachránil kolega

Veľký herecký talent uplatnila na divadelných doskách, filmovom plátne a v dabingu. Preslávila sa mnohými vynikajúco stvárnenými úlohami tak v antických drámach, v psychologických hrách, ako aj v komédiách. Mnohí diváci ju poznajú z nezabudnuteľnej úlohy zdravotnej sestričky Toničky z komediálnych filmov o Básnikoch.

Vo veku 85 rokov zomrela v sobotu večer Jana Hlaváčová, jedna z najvýznamnejších a najvýraznejších českých divadelných, filmových a televíznych herečiek. Ako priznala v minulosti pre Aktuálně, najkrajšie obdobie života prežila, keď stretla herca Luďka Munzara a narodili sa jej dcéry. Jana Hlaváčová neprežívala vždy len úspech. Keď opustila dosky Národného divadla, mala problém zohnať si prácu a dokonca premýšľala nad prácou upratovačky.

Vdovou už v 31 rokoch

Jana Hlaváčová sa narodila 26. marca 1938 v Prahe. Záujem o divadlo vzbudil u nej otec, ktorý bol knihovníkom, ale hral aj ochotnícke divadlo. Po maturite na gymnáziu vyštudovala v roku 1960 Divadelnú fakultu na pražskej Akadémii múzických umení (DAMU).

Po absolvovaní vysokej školy nastúpila do Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde sa zoznámila so svojim prvým manželom - hereckým kolegom Jiřím Michným, ktorý však predčasne zomrel vo veku 34 rokov na roztrúsenú sklerózu. Z prvého manželstva má dcéru Terezu. Po manželovom úmrtí sa presťahovala do Prahy. V roku 1965 sa stala členkou Národného divadla, na doskách ktorého pôsobila nasledujúce štvrťstoročie.

Po prvej postave, ktorou bola Maggie v Millerovej hre Po páde, nasledovali desiatky ďalších. Uplatnila sa v klasickom aj modernom repertoári. Za postavu Emílie Marty v Čapkovej hre Vec Makropulos získala v roku 1986 Národnú cenu.

Nebola to láska na prvý pohľad

Jana Hlaváčová mala šťastie, že zažila slávnu éru Národného divadla, ktoré systematicky budovalo svoj repertoár na silných hereckých osobnostiach. Stala sa neoficiálnou prvou dámou prvej českej divadelnej scény.

Na príprave hry českého dramatika Josefa Topola Jejich den spoznala v Národnom divadle svojho druhého manžela Luďka Munzara. Spolu majú dcéru Barboru, ktorá sa vydala v hereckých stopách slávnych rodičov. Jana Hlaváčová priznala, že s Munzarom to nebola láska na prvý pohľad, ale považovala to za stretnutie dvoch ľudí, ktorí už mali niečo za sebou. Váženého herca a kolegu spočiatku volala „Majster“. Bol to práve on, kto jej po smrti prvého manžela veľmi pomohol. Dal jej silu žiť ďalej.

Myslela si, že bude upratovačka

